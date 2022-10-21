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Ap: Yüksek Faiz Oranları ABD'de Enflasyonu Frenleyemedi

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Ap: Yüksek Faiz Oranları ABD'de Enflasyonu Frenleyemedi

NEW YORK, 21 Ekim (Xinhua) -- Associated Press'in (AP) haberine göre, ABD Merkez Bankası'nın Mart ayından bu yana faiz oranlarını agresif şekilde artırma hamlesi, fiyat artışlarını engelleyemedi.

NEW YORK, 21 Ekim (Xinhua) -- Associated Press'in (AP) haberine göre, ABD Merkez Bankası'nın Mart ayından bu yana faiz oranlarını agresif şekilde artırma hamlesi, fiyat artışlarını engelleyemedi.

14 Ekim tarihli haberde, yüksek enflasyonun fiziksel malların çok ötesine geçerek, diş bakımı ve ev kiralarından oto onarım ve otel ücretlerine kadar her şey dahil olmak üzere ülkenin geniş hizmet sektörüne yayıldığı belirtildi.

Raporda, "Neredeyse her şeyin" enflasyonu yükselttiği vurgulanırken, enflasyonun daha önceki bazı büyük etkenlerinden benzin ve ikici el otomobillerin fiyatlarının üst üste üç ay düşüş gösterdiği ancak Eylül ayındaki tüketici fiyatlarına ilişkin son raporun beklenenden daha yüksek çıktığı belirtildi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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