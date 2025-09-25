AP ve Reuters'den İsrail'e Gazze Saldırısı İçin Açıklama Çağrısı

İngiliz haber ajansı Reuters Genel Yayın Yönetmeni Alessandra Galloni ile Amerikan haber ajansı The Associated Press (AP) Genel Yayın Yönetmeni Julie Pace, geçen ay Gazze'de öldürülen muhabirleri için İsrail'e bir kere daha "açıklama yapma" çağrısında bulundu.

Galloni ve Pace'in yaptıkları ortak yazılı açıklamada, " İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesine yaptığı saldırının birinci ayında İsrailli yetkililere yaptığımız 'net bir açıklama' talebimizi tekrarlıyor, hükümeti basının ve basın özgürlüğünün korunması konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıda aralarında AP ve Reuters için çalışan 5 gazetecinin öldürüldüğü hatırlatılan açıklamada, "Onların ölümü bizi hala üzüyor ve öfkelendiriyor. Saldırı, onları uluslararası hukuk kapsamında korunması gereken bir yerde, Gazze haberleri için önemli olduğu bilinen bir yerde, hastanede öldürdü. Orada profesyonel gazeteci olarak bulunuyorlar ve tanıklık ettiklerini bildiriyorlardı. Böylesine bir olay, net bir açıklama ardından da hesap sorma ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması için somut adımlar atmayı gerektirir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 200'den fazla gazetecinin öldürüldüğü vurgulanarak, bu durumun halen bölgede görev yapan gazeteciler için önemli bir riske işaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail hükümetine geçen ay öldürülen 5 gazeteci için bir açıklama yapması ve halen bölgede çalışan gazeteciler için gerekli adımları atması çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu geçen ay Nasır Hastanesine bir saldırı düzenlemişti. İsrail'in aynı noktaya kısa süre sonra yaptığı ikinci saldırıda, ilk saldırının ardından oraya gelen gazeteciler ve yardım görevlileri hayatını kaybetmişti.

Saldırıda öldürülen gazetecilerin Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısrı, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de aralarında bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te çalışan gazeteci Muaz Ebu Taha, gazeteci Ahmed Ebu Aziz olduğu açıklanmıştı.