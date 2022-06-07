AP Türkiye Raportörü Amor, Türkiye Raporunun Kabul Edildiğini Duyurdu: "Umarım Türkiye Hükümeti Bu Net Mesaja Kulaklarını Tıkamaz" - Haberler

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, hazırladığı Türkiye raporunun bugünkü oylamada oy çokluğuyla kabul edildiğini duyurdu. Amor, "Umuyorum Türkiye Hükümeti bu net mesaja kulaklarını tıkamaz. Bu, AB süreci kapısını kapatma yönünde aldığınız kasıtlı bir karardı" dedi.

AP Türkiye raportörü Amor, Avrupa Parlamentosu'na Türkiye raporunu sundu. Raporun oy çokluğuyla onayladığını açıklayan Amor, sosyal medya paylaşımında "Avrupa Parlamentosu oy çokluğuyla Türkiye raporumu kabul etti. Umuyorum Türkiye Hükümeti bu net mesaja kulaklarını tıkamaz. Bu AB süreci kapısını kapatma yönünde aldığınız kasıtlı bir karardı. Türk halkı geleceğin henüz yazılmamış olduğunu bilmelidir" dedi.

ANKA / Güncel