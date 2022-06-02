AP Raportörü Amor: "Hdp'ye Yönelik Siyasi Yasak, Türkiye Demokrasisi İçin Telafi Edilemez Bir Darbe Olur" - Haberler

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AP Raportörü Amor: "Hdp'ye Yönelik Siyasi Yasak, Türkiye Demokrasisi İçin Telafi Edilemez Bir Darbe Olur"

ANKA - Güncel
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AP Raportörü Amor: 'Hdp'ye Yönelik Siyasi Yasak, Türkiye Demokrasisi İçin Telafi Edilemez Bir Darbe Olur'

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile görüştü. Amor, “HDP’ye yönelik siyasi yasak, Türkiye demokrasisi için telafi edilemez bir darbe olur” dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile görüştü. Amor, "HDP'ye yönelik siyasi yasak, Türkiye demokrasisi için telafi edilemez bir darbe olur" dedi.

AP Türkiye Raportörü Amor, HDP Eş Genel Başkanı Sancar, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca ve HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy ile Avrupa Parlamentosu'nda bir araya geldi. Amor, görüşmeye ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında şöyle dedi:

"HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Feleknas Uca ve Hişyar Özsoy ile görüştüğüme çok memnun oldum. Türkiye'deki mevcut siyasi durum ve HDP'ye yönelik baskıları etraflı bir şekilde ele aldık. HDP'ye yönelik siyasi yasak, Türkiye demokrasisi için telafi edilemez bir darbe olur."

ANKA / Güncel

Halkların Demokratik Partisi Türkiye Güncel Haberler

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