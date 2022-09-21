AP milletvekillerinden Polonya ve İsrail'e casus yazılım eleştirisi

Avrupa Parlamentosunun (AP) casus yazılımları soruşturma komitesindeki milletvekilleri, bu yazılımın satışında şeffaflık olmadığı için İsrail'i, yazılımı kullandığı iddia edilen Polonya hükümetini de kendileriyle görüşmediği gerekçesiyle eleştirdi.

Avrupa Parlamentosunun (AP) casus yazılımları soruşturma komitesindeki milletvekilleri, bu yazılımın satışında şeffaflık olmadığı için İsrail'i, yazılımı kullandığı iddia edilen Polonya hükümetini de kendileriyle görüşmediği gerekçesiyle eleştirdi.

AP'nin 10 milletvekilinden oluşan heyeti, Pegasus casus yazılımın Polonya, Macaristan, İspanya ve Yunanistan gibi Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanıldığı iddiasının ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında Polonya'nın başkenti Varşova'da 3 günlük inceleme gezisi düzenledi.

Heyet başkanı Hollandalı milletvekili Jeroen Lenaers, incelemelerinin sonunda yaptığı basın toplantısında, Polonya hükümetinin kendileriyle görüşmeyi reddetmesini kınadı.

"Polonya makamlarının bizimle görüşmek istememesi üzüntü verici." diyen Lenaers, "Polonya'daki demokratik aktörlere karşı takip yazılımının yasa dışı kullanımına ışık tutan" verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Lenaers, Pegasus yazılımının kullanılmasıyla AB'deki demokratik standartlar ve vatandaş haklarının, ayrıca Polonya yasalarının ihlal edildiğini savunarak, "Bu Polonya'da hukukun üstünlüğü krizinin yeni bir boyutudur." dedi.

Bir başka AP milletvekili Sophie In 't Veld de casus yazılımın üretildiği ve satıldığı İsrail'i eleştirdi.

Komitenin raportörü olan Hollandalı milletvekili, Pegasus'u üreten NSO Group adlı firmanın yazılımı 14 AB ülkesinin hükümetlerine sattığını öğrendiklerini ifade etti.

Bunun İsrail hükümetinin verdiği ihracat lisanslarıyla satıldığını söyleyen In 't Veld, satışlarda şeffaflık olmadığı gerekçesiyle İsrail'e eleştiri yönelterek "Derhal tam şeffaflık sağlanmalı." dedi.