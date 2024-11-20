AP Milletvekili Botenga, İsrail'in yaptığı soykırım ve zulme ilişkin gözlemlerini paylaştı Açıklaması

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Marc Botenga, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın yanı sıra Filistin'in diğer bölgelerinde yaptıklarını da gizlemesi nedeniyle olanları kendi gözleriyle görmek için yaptığı ziyaretinde, Batı Şeria'da şiddet ve korkuyla ekonomik hayatın öldürüldüğünü, halkın aşağılandığını gözlemlediğini anlatarak Avrupa'yı halen soykırım karşısında İsrail'i desteklemekle suçladı.

AP'deki Sol grup mensubu Belçikalı milletvekili Botenga, kısa süre önce yaptığı Filistin ziyaretinde İsrail'in hak ihlallerine ilişkin edindiği izlenimleri, AP'de Gazze'de öldürülen çocuklar için düzenledikleri protesto ve Avrupa Birliği'nin (AB) Dış İlişkiler ve Savunmadan Sorumlu yeni Yüksek Temsilcisi olmaya hazırlanan Kaja Kallas dönemiyle ilgili öngörülerini AA muhabiriyle paylaştı.

7 Ekim 2023'ten bu yana AB'nin İsrail'e karşı tutumunu sert şekilde eleştiren ve çeşitli protestolarda ön saflarda yer alan Avrupalı siyasetçilerin başında gelen Botenga, Filistin'i ziyaret edip, İsrail'in dünya kamuoyundan gizlediklerini bizzat görerek belgelemek ve halkla dayanışma sergilemek istediğini söyledi.

Botenga, " İsrail, Gazze'de, Batı Şeria'da, Filistin'in başka yerlerinde yaptıklarını gizlemeye çalışıyor. Gazetecileri öldürüyorlar. Kimsenin ne olduğunu görmemesi için gazetecileri dışarıda tutuyor." dedi.

Ürdün kara sınırından geçerek Nablus, El Halil ve Ramallah'ı ziyaret ettiğini belirten Botenga, Nablus'un Kusra köyündeki zeytinliklerde tanık olduğu olayın kendisini derinden etkilediğini anlattı.

Botenga, AA kamerasına, kendi çektiği görüntüleri cep telefonundan göstererek şunları aktardı:

"Filistinlilerin gidip zeytin bahçelerinde kendi zeytinlerini hasat edip edemeyeceklerini görmeye gittikleri an, çok etkileyiciydi. Temelde İsrail ordusu ve İsrailli yerleşimciler bunu engelliyor. Filistinli çiftçilerin zeytinlerini hasat etmelerine destek olmak için oraya gittik. Gider gitmez İsrail ordusu, yasa dışı yerleşimleri koruma bahanesiyle ve bizi kovmak için göz yaşartıcı gaz ve sersemletici el bombaları attı. Yani tepelerin etrafında, yasa dışı yerleşim yerlerinde insanların zeytinlerini almasını engelliyorlar. Bu aileleri görüyorsunuz, geçimlerini yüzyıllardır zeytinlere bağlamışlar ve şimdi bu engelleniyor. Bizim için yerleşimcilerin bunu kendi başlarına değil, İsrail hükümetinin ve ordusunun aktif desteğiyle hareket ettiğini görmek çok önemliydi."

El Halil kentindeki izlenimlerini de paylaşan Botenga, "Eski şehirde yürürken gördüğünüz bir manzara var. (Başınızı kaldırdığınızda) Derme çatma tenteleri görüyorsunuz. Önce güneşten korunmak için yapıldıklarını düşünüyorsunuz ama değil. Yasa dışı yerleşimciler, evlerin birinci katlarını ele geçirmiş, oradan aşağıya insanlara taş veya çöp atıyorlar. Birçok dükkan da kapalı. Çünkü kontrol noktaları var. Hatta otonom silahlı bir kontrol noktası bile var ki bu çok etkileyici çünkü kameralar var ve arkalarında bu insana ihtiyaç duymayan silahlara sahipler. Temelde yaptıkları şey, El Halil'deki eski şehrin ekonomik hayatını öldürmek ama aynı zamanda aşağılama, sürekli aşağılama, Filistinlilere kendi ülkelerinde, kendi şehirlerinde istenmediklerini açıkça belirtme." ifadelerini kullandı.

Ziyareti sırasında konuştuğu Filistinlilerin Avrupa'ya büyük öfke besleyip hayal kırıklığı yaşadığını gördüğünü dile getiren Botenga, şöyle devam etti:

"'Çocuklarımız her gün öldürülürken siz İsrail'e destek olmak için silah vermeye devam ediyorsunuz.' diyorlar. Diğer yandan Brüksel'de, Londra'da, farklı Avrupa şehirlerinde yaptığımız gösterilerin farkında olmaları ve gerçekten yalnız olmadıklarını hissetmeleri de beni şaşırttı."

"AP hala bu soykırımı açıkça kınayıp bir açıklama yapamadı"

Botenga, bir grup milletvekili ve aktivistle birlikte geçen hafta Birleşmiş Milletler'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen çocuk sayısının 13 bini geçtiğini açıklaması üzerine protesto düzenlediklerini söyledi.

AA kamerasına protestoya ilişkin görüntüyü göstererek konuşan Botenga, "AP hala bu soykırımı açıkça kınayıp bir açıklama yapamadı. Bunu parlamento içinde protesto olarak ifade etmek istedik. Her gün 33 Filistinli çocuğun öldürüldüğü, bunun meşru müdafaa olarak kabul edilemeyeceği, bunun bir soykırım olduğunu yazdığımız bir pankart açtık. Tüm bu çocukların isimlerini kağıtlara yazarak aşağı attık." diye konuştu.

"Avrupa olarak ne yapıyorsunuz? Hala silah teslim ediyorsunuz"

Kallas'ın görevinin onaylanması öncesinde AP komitelerinde yaptığı sunuma katılan Botenga, Kallas'a "çok net" bir soru sorduğunu söyledi.

Botenga, "Rusya'yı terörist bir devlet olarak görüyor. 'Gazze'de 13 binden fazla çocuk öldürüldü. İsrail'i de terörist bir devlet olarak mı görüyorsunuz? İsrail ordusunu da terörist bir ordu olarak mı adlandırıyorsunuz? Sonunda İsrail'e yaptırım uygulayacak mısınız? Çünkü Rusya'ya karşı 14 yaptırım paketimiz var.' sorusunu yönelttim. Cevap vermedi. 'Evet, elbette. Tüm bunları görmek beni çok üzüyor ve elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. ABD ile Körfez ülkeleri ile görüşeceğiz.' dedi ama hayır, Avrupa olarak ne yapıyorsunuz? Hala silah teslim ediyorsunuz. Bu, kabul edilemez. Bu yüzden onun cevabından büyük hayal kırıklığına uğradım."