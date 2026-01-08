Haberler

Ak Parti, AP İnsan Hakları Alt Komitesi Heyeti ile Görüştü

Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komitesi Heyeti, AK Parti milletvekilleri ile bir araya gelerek insan hakları güncel gelişmeleri ve uluslararası iş birliği imkânlarını görüştü. Toplantının Türkiye-AB ilişkilerine katkı sağlaması bekleniyor.

(ANKARA)- Avrupa Parlamentosu (AP) İnsan Hakları Alt Komitesi Heyeti, AK Parti milletvekilleri ile TBMM'de görüştü. Toplantıda, "insan hakları alanındaki güncel gelişmeler, uluslararası iş birliği imkanları ve parlamentolar arası diyalog konuları" ele alındı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve milletvekillerinin katıldığı görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu şunları kaydetti:

"AK Parti Grup Başkanlığımızda Avrupa Parlamentosu (AP) İnsan Hakları Alt Komitesi Heyeti ile toplantımızı gerçekleştirdik. İnsan hakları alanındaki güncel gelişmeler, uluslararası iş birliği imkanları ve parlamentolar arası diyalog konularını ele aldığımız toplantımızda; farklı perspektiflerin yapıcı bir zeminde paylaşılmasının süreçlerin sağlıklı yürütülmesi açısından önemine vurgu yaptık.

Karşılıklı saygı ve açık iletişim anlayışıyla gerçekleşen toplantının; Türkiye–Avrupa Birliği ilişkilerine ve ortak çalışma alanlarına katkı sunmasını temenni ediyor, katkılarından dolayı değerli katılımcılara teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
