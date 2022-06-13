AP en büyük ikinci grup Sosyalistler ve Demokratlar'ın Başkanı Perez, Filistin'de AP Sosyalistler ve Demokratlar'ın Başkanı Iratxe Garcia Perez'in konuşması RAMALLAH - Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) en büyük ikinci grup Sosyalistler ve Demokratlar'ın Başkanı Iratxe Garcia Perez, resmi temaslar kapsamında Filistin'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Filistin Başbakanı... AP Sosyalistler ve Demokratlar'ın Başkanı Iratxe Garcia Perez'in konuşması RAMALLAH - Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) en büyük ikinci grup Sosyalistler ve Demokratlar'ın Başkanı Iratxe Garcia Perez, resmi temaslar kapsamında Filistin'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile Ramallah kentinde bir araya geldi.Perez, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. AA / Güncel Güncel Haberler

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