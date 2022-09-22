AP Dış İlişkiler Komitesi heyeti, Sudanlı sivil gruplarla 'demokratikleşmeyi 'görüştü

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi heyeti, Sudan'daki siyasi krizle ilgili sivil muhalefetin temsilcileri ile bir araya geldi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi heyeti, Sudan'daki siyasi krizle ilgili sivil muhalefetin temsilcileri ile bir araya geldi.

David McAllister başkanlığındaki AP heyeti, başkent Hartum'da, askeri yönetime müzahir olan Özgürlük ve Değişim Güçleri-Ulusal Uzlaşı Güçleri grubu ile askeri yönetim karşıtı eski iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri-Merkez Konseyi ile ayrı ayrı toplantı yaptı.

McAllister, toplantıda yaptığı konuşmada, Sudanlıların "demokrasi ve sivil demokratik bir hükümet taleplerine tam destek verdiklerini, Hartum'daki temaslarında bir araya geldikleri kişilere ilettikleri ana mesajın bu olduğunu" ifade etti.

Özgürlük ve Değişim Güçleri Merkez Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, "darbe iktidarı tarafından halk hareketine karşı uygulanan şiddetin durdurulması, sivillerin korunması, ülkede ve bölgede istikrarın temeli olan gerçekten demokratik bir sivil hükümetin kurulmasına yol açacak inandırıcı bir siyasi sürecin desteklenmesine olan ihtiyacın vurgulandığı" belirtildi.

Özgürlük ve Değişim Güçleri-Ulusal Uzlaşı Güçleri grubu lideri Mubarek Erdul da yaptığı açıklamada, toplantıda mevcut siyasi krizden nasıl çıkılacağı ve sivillerle askerler arasındaki ilişkiler konusundaki görüşlerin masaya yatırıldığını aktardı.

Erdul, "Geçiş sürecini sonlandırmak ve seçimlere hazırlanmak için çalışacak, birçok kesimin katılımıyla üzerinde uzlaşılan bir geçiş hükümeti kurulmasının gerekliliğini vurguladık." ifadelerini kullandı.