AP'den İsrail'e Sert Eleştiriler: Soykırım ve Ambargo Talepleri

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı eylemsizliğini sert şekilde eleştirerek, Tel Aviv'e yönelik silah ambargosu ve Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması gibi tedbirlerin uygulanmasını talep etti.

Belçikalı milletvekili Marc Botenga, yaz dönemi arasının ardından ilk kez toplanan AP Genel Kurulu'nda "Gazze kırılma noktasında: AB'nin kıtlıkla mücadele için attığı adım, esirlerin serbest bırakılması ve iki devletli çözüme doğru ilerleme ihtiyacı" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, Avrupa'nın "katliamları desteklediğini" söyledi.

Botenga, AB'nin İsrail'i milyonlarca avro ve silahlarla desteklemeyi sürdürdüğünü kaydederek "Açık olan bir şey varsa, o da Avrupa'daki ahlaki pusulamızın artık burada bulunmadığıdır. Ahlaki pusula, Avrupa'nın eylemsizliği ve Gazze'de olanlara ortaklığı karşısında harekete geçen binlerce Avrupa vatandaşının elindedir. Bu, İsrail'i desteklemeye devam eden birkaçınız hariç hepimizin görebildiği bir soykırımdır." dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın İsrail'e yaklaşımına da tepki gösteren Botenga, "Bayan Kallas, İsrail bakanı ile ( Gazze'ye) insani yardım sağlamak için konuştuğunuzu söylediniz. Peki, kıtlığı gündeme getirdiniz mi? İsrail bakanı ile anlaşmaya vardığınızdan beri kıtlık var. Gazze'ye kıtlık geldi." diye konuştu.

"Avrupalı liderler ahlak ve insanlıklarını kaybetti"

AP'deki Sol grubun başkanı Fransız milletvekili Manon Aubry de oturumdaki konuşmasında, Gazze'de "son yüzyılın gördüğü en kötü insani katliamın" yaşandığını ve AP'deki çoğu grubun bu katliama karşı gözlerini kapattığını belirterek, Gazze'deki soykırım hakkında parlamentoya ancak 700 gün sonra bir karar tasarısı sunulabildiğini aktardı.

Aubry, AP'nin Gazze'ye giden "insani yardım kamyonları engellendikten, 6 binden fazla çocuk katledildikten, 200 gazeteci öldürüldükten ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun soykırım projesini Batı Şeria'ya taşımaya karar vermesinden sonra" buradaki soykırımı görüşmeye karar verdiğini söyledi.

AB'den yalnızca kınamalar değil İsrail'e karşı adım atılmasını talep ettiklerini belirten Aubry, "Bayan Kallas, neyi bekliyorsunuz? Silah ambargosu uygulanmasını istiyoruz, Fransa İsrail'e rekor sayıda silah teslim etti. İnsan haklarının ihlal edildiğini kabul ettiğiniz halde, İsrail ile olan Ortaklık Anlaşması konusunda neyi bekliyorsunuz?" diye konuştu.

Aubry, İsrail'in ablukasını kırmak için İspanya'dan Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu katılımcılarının Avrupa liderlerinden "daha cesur" olduklarını gösterdiklerini kaydederek, filonun AB tarafından diplomatik koruma altına alınmasını talep etti.

Gazze için 700 gün daha beklenemeyeceğini vurgulayan Aubry, "O zamana kadar Gazze halkı artık orada olmayacak. Hiçbir şeyleri kalmadı, bombalardan korunacak barınakları, yiyecekleri, yaralarını saracak hastaneleri, ölülerini gömecek toprakları ve ölüleri için ağlayacak gözyaşları bile yok. Hiçbir şeyleri kalmadı." dedi.

Aubry ayrıca, Avrupalı liderlerin Gazze halkının hala sahip olduğu "ahlak ve insanlıklarını kaybettiğini" ifade ederek, çok geç olmadan harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

Avrupa'daki Filistin'e destek gösterilerine polis müdahalelerine tepki

AP İspanyol Milletvekili ve Filistin Delegasyonu Üyesi Ana Miranda Paz da konuşmasında, Kallas'ın Gazze'deki olup bitenlerle alakalı "soykırım" kelimesini kullanmamasını eleştirerek, "çocukların öldürülmesini görmekten bıkan" birçok insanın bu kelimeyi kullandığını belirtti.

Paz, Avrupa'daki Filistin'e destek gösterilerine yapılan polis müdahalelerine tepki göstererek, "Bu bir dünya ama tersine dönmüş bir dünya. Soykırımdan bahsettiğimizde gözaltına alındığımız bir dünyada yaşıyoruz. Hayal kırıklığına uğradım. Avrupa büyük bir hata yapıyor ama bu soykırım sona erene kadar mücadeleyi bırakmayacağım." diye konuştu.