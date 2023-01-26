AP'deki yolsuzluk soruşturmasının itirafçısı Pier Antonio Panzeri'nin eşi ve kızı serbest bırakıldı

Avrupa Parlamentosundaki (AP) yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan eski AP parlamenteri İtalyan Pier Antonio Panzeri'nin İtalya'da ev hapsinde tutulan eşi ve kızı serbest bırakıldı.

Avrupa Parlamentosundaki (AP) yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan eski AP parlamenteri İtalyan Pier Antonio Panzeri'nin İtalya'da ev hapsinde tutulan eşi ve kızı serbest bırakıldı.

İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, AP bağlantılı soruşturmanın kilit ismi konumundaki Panzeri'nin 9 Aralık 2022'den bu yana İtalya'da ev hapsinde tutulan ve Belçika makamlarının da iadelerini istediği eşi Maria Dolores Colleoni ile kızı Silvia Panzeri, Belçika yargısının bu talebini geri çekmesi üzerine serbest kaldı.

Belçika'nın iade talebini daha önce kabul eden Brescia Temyiz Mahkemesinin, Belçika makamlarının iade talebinden feragat eden ve ihtiyati tedbir kararını kaldıran son bildirimi üzerine 2 ismin serbest kalması yönünde karar aldığı belirtildi.

Söz konusu kararın arkasında Panzeri'nin soruşturmada itirafçı olarak adli makamlarla işbirliğine gitmesi olduğu ifade edildi.

Diğer yandan Panzeri'nin muhasebecisi Monica Rossana Bellini ise 19 Ocak'ta İtalya'da tutuklanmıştı.

Belçika'daki yolsuzluk soruşturması

Belçikalı makamların yürüttüğü yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında Aralık 2022'de çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanların, AP Başkan Yardımcılığı görevi sona erdirilen Yunan Milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri, Kaili'nin partneri ve AP'de asistan olarak çalışan yine Francesco Giorgi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı.

Giorgi'nin ifadesinde, 2 AP milletvekili Andrea Cozzolino ile Marc Tarabella'nın Panzeri'den para aldığını söylediği ileri sürülmüştü.

Bu kişilerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar, iddiaları reddetmişti.

Daha sonraki haberlerde, Fas'ın da bu kişilere rüşvet verdiği iddia edilmiş, Fas istihbaratı ile Fas'ın Varşova Büyükelçisi Abderrahim Atmoun'un şüphelilerle görüştüğü ileri sürülmüştü.