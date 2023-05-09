AP'deki yolsuzluk soruşturmasının itirafçısı Panzeri'nin muhasebecisi, Belçika'ya iade edilmeyecek

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan İtalya'nın eski AP parlamenteri Pier Antonio Panzeri'nin muhasebecisi Monica Rossana Bellini için Belçika makamlarının yaptığı iade başvurusu, Milano'daki İstinaf Mahkemesince reddedildi.

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan İtalya'nın eski AP parlamenteri Pier Antonio Panzeri'nin muhasebecisi Monica Rossana Bellini için Belçika makamlarının yaptığı iade başvurusu, Milano'daki İstinaf Mahkemesince reddedildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano'daki Temyiz Mahkemesinde bugün yapılan duruşmada, Belçika makamlarının, Bellini'nin iadesine yönelik talebi ve buna savunma tarafının yaptığı itiraz görüşüldü.

İstinaf Mahkemesinin, Bellini'nin ocak ayında gözaltına alınmasına yol açan Belçika yargısının iade talebini reddettiği bildirildi.

55 yaşındaki Bellini hakkındaki son kısıtlayıcı tedbir olan yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı.

İade talebinin reddedilmesinin gerekçesinin, Belçikalı yargıçların, Bellini'ye yönelik iddialarının "belirsizlikler" içermesine dayandığı ifade edildi.

Bellini, 18 Ocak'ta tutuklanarak önce cezaevine konmuş ardından ev hapsine alınmış ve 10 Şubat'a kadar da ev hapsinde tutulmuştu.

Bellini'nin 1 Ocak 2018-26 Aralık 2022 döneminde kara para aklama, yolsuzluk ve komplo kurma gibi suçlamalar sebebiyle gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Yolsuzluk soruşturması

Belçikalı makamların yürüttüğü soruşturma kapsamında Aralık 2022'de çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmişti.

AP Başkan Yardımcılığı görevi sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri, AP'de asistan olarak çalışan Kaili'nin erkek arkadaşı Francesco Giorgi ve STK yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca gözaltına alınmıştı.

Giorgi'nin ifadesinde, 2 AP milletvekili Andrea Cozzolino ile Marc Tarabella'nın Panzeri'den para aldığını söylediği ileri sürülmüştü. 2 Şubat'ta dokunulmazlıkları kaldırılan Cozzolino ve Tarabella, bir hafta sonra gözaltına alınmıştı.

Bu kişilerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar, iddiaları reddetmişti.

Son olarak 14 Nisan'da Kaili olmak üzere tüm tutuklular şartlı tahliye edildi. Kaili, hakkındaki iddiaları reddediyor.