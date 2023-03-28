AP'deki ayrılıkçı Katalan parlamenter Clara Ponsati, Barselona'da gözaltına alındı

Katalonya'daki ayrılıkçı girişimlerin ardından İspanyol yargısından kaçarak son 5 yıldır yurt dışında yaşayan ve Avrupa Parlamentosu'nda (AP) parlamenter olan Katalan siyasetçi Clara Ponsati, İspanya'ya ilk defa giriş yaptıktan sonra Barselona'da gözaltına alındı.

Katalonya'daki ayrılıkçı girişimlerin ardından İspanyol yargısından kaçarak son 5 yıldır yurt dışında yaşayan ve Avrupa Parlamentosu'nda (AP) parlamenter olan Katalan siyasetçi Clara Ponsati, İspanya'ya ilk defa giriş yaptıktan sonra Barselona'da gözaltına alındı.

İspanya Yüksek Mahkemesince hakkında İspanya'da arama ve tutuklama emri bulunan AP parlamenteri Ponsati, resmi makamlardan herhangi bir izin almadan geldiği Barselona'da düzenlediği basın toplantısının ardından Katalan polisince gözaltına alınarak mahkemeye götürüldü.

Ponsati, polisin gözaltına alması sırasında AP parlamenter kartını göstererek, "Bunu yapmak istediğinizden emin misiniz?" diye sordu.

İspanya'da mevcut sol koalisyon hükümeti, dışarıdan destek aldığı ayrılıkçı Katalan siyasi partilerle vardığı anlaşma sonucu devlete karşı isyan suçunu hafifleten ceza yasasında bir değişikliği 2022 yılı sonunda yapmış ve yurt dışına kaçan Katalan siyasetçilerin geri dönüşüne zemin hazırlamıştı.

Bu yasal düzenleme sayesinde cezaevine girme tehlikesi bulunmadığı belirtilen 66 yaşındaki Ponsati'nin mahkemede hakim karşısına çıkmasının ardından serbest bırakılması öngörülüyor.

Devlet kurumlarına itaatsizlikle suçlanıyor

Ponsati, İspanya'da mevcut durumda sadece devlet kurumlarına itaatsizlikle suçlanırken, bunun cezai karşılığı kamu kurumlarında çalışmaktan men olarak öngörüyor.

Katalonya için Birlik (Junts) partisinden olan Katalan kadın siyasetçi, daha önce basına yaptığı açıklamalarda, Katalonya'ya dönmek istediğini, İspanyol devleti ile anlaşmayacağını, mahkemeye ifade vermeyeceğini, dokunulmazlığının bulunduğunu ve tutuklanması halinde bunun nedenini açıklaması gerekenin hakim olacağını söylemişti.

Ponsati, aralarında eski Katalonya özerk hükümet başkanı Carles Puigdemont'un da olduğu 5 Katalan siyasetçiyle birlikte Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumu ve 28 Ekim 2017'de Katalonya özerk parlamentosunda ilan edilen tek taraflı bağımsızlık ilanının hemen ardından 30 Ekim'de yurt dışına çıkmıştı.

İskoçya ve Belçika'da yaşayan Ponsati, "yurt dışında giden Katalan siyasetçiler arasında yaklaşık 5 yıl sonra İspanya'ya dönen ilk kişi" oldu.

İspanya'da kalan diğer 9 Katalan siyasetçi ve STK lideri, devlete karşı isyan, devletin kurumlarına itaatsizlik ve kamu mallarını kötüye kullanma suçlarından 9 ila 13 yıl hapis cezası almış, 39 ay cezaevinde kaldıktan sonra çıkarılan af ile siyaset yasağı devam ederek serbest kalmıştı.