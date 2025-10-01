AP Başkanı Metsola: Trump'ın Gazze Planı Umut Vadediyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planıyla ilgili, "Masadaki Gazze planı umut vadediyor." açıklamasında bulundu.

AB liderleri, dönem başkanı Danimarka'nın ev sahipliğinde güvenlik ve savunma konulu gayriresmi zirve için bir araya geldi.

Zirvenin girişinde açıklama yapan AP Başkanı Roberta Metsola, Trump'ın Gazze planını memnuniyetle karşıladıklarını yineledi.

Metsola, "Masadaki Gazze planı umut vadediyor." diyerek planın barış için istikrar sağlayacağını ifade etti.

Trump'ın Gazze planının iki devletli çözümü canlı tutacağını ve İsrail'e güvenlik sağlayacağını umduğunu söyleyen Metsola, "Bu yol, onlarca yıldır süren kısır şiddet döngüsüne bir alternatifin mümkün olabileceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray, 29 Eylül'de, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıklaması yapmıştı.

Katar ve Mısır ise Trump'ın Gazze planını Hamas'a iletmişti.