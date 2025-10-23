Haberler

AP Başkanı Metsola: Gazze Ateşkesinin Tarihi Önemi

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Gazze'de varılan ateşkesin İsrail ve Gazze için tarihi bir umut olduğunu belirterek, Avrupa'nın bu konuda oynayacağı rolün önemine dikkat çekti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Gazze'de varılan ateşkesin, İsrail ve Gazze için "tarihi bir umut" oluşturduğunu belirterek, Avrupa'nın bu konuda oynayacağı bir rol olduğunu aksi halde "kenara itilme" riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Brüksel'de devam eden Avrupa Birliği (AB) Liderleri Zirvesi'ne katılan Metsola, zirveden ayrıldıktan sonra basın toplantısı düzenledi.

Metsola, AB liderleriyle Gazze ve Orta Doğu hakkında konuştuklarını aktararak, "Esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşması, İsrail ve Gazze için tarihi bir umut anıdır. Bu anlaşma, kendi kaderini tayin etme ve devlet olma yolunu açık tutan, daha geniş Orta Doğu bölgesine ve dünyanın geri kalanına istikrar sağlayabilecek yeni bir rota için umut vericidir." dedi.

Barış planının tam olarak uygulanması için çalışmaları gerektiğini vurgulayan Metsola, AB'nin Gazze'ye insani yardımda en büyük bağışçı olduğunu, yardımların aynı ölçekte ve hızda sürmesi gerektiğini dile getirdi.

Metsola, Gazze'de barışın mümkün olduğuna işaret ederek, "Avrupa'nın bu konuda oynayacağı bir rol vardır, aksi takdirde kenara itilme riskiyle karşı karşıya kalırız." diye konuştu.

AB liderlerinin, Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG), bankaları, kripto işlemleri ve petrol taşıyan gölge filoyu hedef alan yeni 19'uncu yaptırım paketini kabul etmesini memnuniyetle karşıladığını belirten Metsola, dondurulmuş Rus varlıklarının daha iyi kullanılmasının "kritik önemi" olduğunu söyledi.

Metsola, liderlere, AB Komisyonunun Birlik mevzuatlarını basitleştirmek, rekabet gücünü ve yatırım kapasitesini artırmak için hazırladığı "Basitleştirme Omnibus" adlı torba yasa tekliflerinin AP'deki durumu hakkında bilgilendirme yaptığını kaydederek, bu teklifleri desteklediğini ifade etti.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
