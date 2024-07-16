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AP Başkanı Adayı İrene Montero, İsrail'e Yaptırım Uygulanması Gerektiğini Söyledi

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Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı adaylarından İrene Montero, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'in 'Gazze'de yaptığı soykırıma suç ortağı' olduğunu, Rusya'ya olduğu gibi İsrail'e de yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı adaylarından İrene Montero, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'in " Gazze'de yaptığı soykırıma suç ortağı" olduğunu, Rusya'ya olduğu gibi İsrail'e de yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.

6-9 Haziran'da AB ülkelerinde yapılan seçimlerin ardından AP Genel Kurulu Strazburg'da toplandı.

Sol Grup'tan İspanyol milletvekili Montero, AP başkanı seçimi için yapılacak oylama öncesinde Genel Kurul'a hitabında AB'nin İsrail politikasını eleştirerek, şunları kaydetti:

"Meslektaşlarım, sorumsuzca bize bir savaşın dayatıldığını görüyoruz ve aynı zamanda bir soykırım da var. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, ABD ve Avrupa'nın kararlı desteği olmadan Filistin halkına yönelik bu soykırımı yapamaz. Avrupa, soykırım yapan İsrail'in suç ortağı olmaya devam edemez."

AB'nin Rusya'ya Ukrayna'daki savaş nedeniyle uyguladığını yaptırımları hatırlatan Montero, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e uygulananın aynısını neden Netanyahu soykırımına da uygulamıyoruz? Bu ikiyüzlülük kabul edilemez. İnsanlığın şu anki önceliği soykırıma ve Filistin'in yasadışı işgaline son vermektir." değerlendirmesinde bulundu.

Montero, Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) adayı mevcut başkan Roberta Metsola'nın ardından, dün akşam adaylığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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