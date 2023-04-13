AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında suçlanan Yunan milletvekili şartlı tahliyeyi bekliyor

Belçika'da yürütülen Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında cezaevinden şartlı serbest bırakılması kararlaştırılan Yunan milletvekili Eva Kaili'nin avukatı Michalis Dimitrakopoulos, müvekkilinin ne zaman hapisten çıkacağını bilmediğini belirterek, evinde ele geçirilen paralar üzerinde parmak izine rastlanmadığını söyledi.

Dimitrakopoulos, dün cezaevinden serbest bırakılması ve ev hapsine alınması kararlaştırılan eski AP Başkan Yardımcısı Kaili ile Brüksel'deki Haren Cezaevinde görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaili ile 2 saatlik görüşme yaptığını ifade eden Dimitrakopoulos, müvekkilinin psikolojisinin iyi ve tek isteğinin cezaevinden çıktıktan sonra 22 aylık bebeğini görmek ve daha sonrasında Yunanistan'a gitmek olduğunu dile getirdi.

Dimitrakopoulos, Kaili'nin adaletin önünde masum olduğunu ispatlayacağını savunarak, evinde ele geçirilen paralar üzerinde parmak izine rastlanmadığını vurguladı.

Kaili'nin ne zaman dışarı çıkacağını bilmediğini ifade eden Dimitrakopoulos, Ortodoksların Paskalya kutlayacağı gelecek pazartesi gününe kadar cezaevinden çıkarılmasını sağlamayı amaçladığını belirtti.

AP'nin Yunan milletvekili 44 yaşındaki Kaili, aralık ayında tutuklanmasından bu yana birçok kez serbest kalmak için başvurmuş ancak bu talebi reddedilmişti. 2 yaşında bir kızı bulunan Kaili, dün Belçikalı milletvekili Marc Tarabella hakkındaki şartlı salıverme kararından sonra soruşturma kapsamında cezaevinde tutuklu kalan son kişiydi.

Yolsuzluk soruşturması

Belçikalı makamların yürüttüğü soruşturma kapsamında Aralık 2022'de çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişilerin AP Başkan Yardımcılığı görevi sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri, AP'de asistan olarak çalışan Kaili'nin erkek arkadaşı Francesco Giorgi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı. Figa-Talamanca daha sonra serbest bırakılmıştı.

Giorgi'nin, ifadesinde iki AP milletvekili Andrea Cozzolino ile Marc Tarabella'nın Panzeri'den para aldığını söylediği ileri sürülmüştü. AP Başkanı Roberta Metsola, Cozzolino ile Tarabella'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması için süreç başlatmıştı. 2 Şubat'ta dokunulmazlıkları kaldırılan Cozzolino ve Tarabella, bir hafta sonra gözaltına alınmıştı.

Bu kişilerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar, iddiaları reddetmişti.

Bazı haberlerde, Fas'ın da bu kişilere rüşvet verdiği iddia edilmiş, Fas istihbaratı ile Fas'ın Varşova Büyükelçisi Abderrahim Atmoun'un şüphelilerle görüştüğü ileri sürülmüştü.