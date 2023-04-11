AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında suçlanan Belçikalı milletvekili koşullu salıverilecek

Belçika'da yürütülen Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk, kara para aklama ve suç örgütü kurma soruşturmasında tutuklu bulunan Belçikalı Milletvekili Marc Tarabella, şartlı tahliye edilecek.

Belçika'da yürütülen Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk, kara para aklama ve suç örgütü kurma soruşturmasında tutuklu bulunan Belçikalı Milletvekili Marc Tarabella, şartlı tahliye edilecek.

Belçika basınına göre, Tarabella'nın avukatı Maxim Töller iki aydan fazla süredir tutuklu yargılandıktan sonra müvekkilinin cezasının elektronik kelepçe takma suretiyle ev hapsine çevrildiğini bildirdi.

Töller, gelecek ay yapılacak duruşmada Tarabella'nın tamamen serbest bırakılması için mücadeleye devam edeceğini belirtti.

İtirafçı olması karşılığında geçen hafta şartlı tahliye edilen eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri, Tarabella'nın Katar ile ilgili parlamento çalışmalarını etkilemesi karşılığında kendisinden 140 bin avro rüşvet kabul ettiğini savunmuştu.

Panzeri'nin ardından Tarabella'nın da şartlı tahliye edilmesiyle tutukluluk hali süren tek kişi, eski AP Başkan Yardımcısı Yunan Milletvekili Eva Kaili olacak.

Yolsuzluk soruşturması

Belçikalı makamların yürüttüğü soruşturma kapsamında Aralık 2022'de çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişilerin AP Başkan Yardımcılığı görevi sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri, AP'de asistan olarak çalışan Kaili'nin erkek arkadaşı Francesco Giorgi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı. Figa-Talamanca daha sonra serbest bırakıldı.

Giorgi'nin, ifadesinde iki AP milletvekili Andrea Cozzolino ile Marc Tarabella'nın Panzeri'den para aldığını söylediği ileri sürülmüştü. AP Başkanı Roberta Metsola, Cozzolino ile Tarabella'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması için süreç başlatmıştı. 2 Şubat'ta dokunulmazlıkları kaldırılan Cozzolino ve Tarabella, bir hafta sonra gözaltına alınmıştı.

Bu kişilerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar, iddiaları reddetmişti.

Bazı haberlerde, Fas'ın da bu kişilere rüşvet verdiği iddia edilmiş, Fas istihbaratı ile Fas'ın Varşova Büyükelçisi Abderrahim Atmoun'un şüphelilerle görüştüğü ileri sürülmüştü.