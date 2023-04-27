AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında şartlı salıverilen Kaili hakkında yeni suçlamalar mevcut

Belçika'daki Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında suçlanan Yunan milletvekili Eva Kaili hakkında yeni suçlamalar ortaya atıldı.

Politico haber sitesine göre, Avrupa Kamu Savcılığı Ofisinin, AP Başkanı Roberta Metsola'ya yazdığı bir mektupta Kaili, 2014-2020 dönemi boyunca üç illegal faaliyete daha karışmakla suçlanıyor.

Bunlar, Kaili'nin yardımcılarının bulundukları yer ve faaliyetleri konusunda AP'yi yanlış bilgilendirdiği, düzenlediği sahte iş gezileri için AP'den aldıkları harcırahlardan ve maaşlarının bir kısmından "komisyon aldığı" iddialarını içeriyor.

Ayrıca Kaili'nin AP'ye yaklaşık 100 bin avro borcu olduğu ileri sürülüyor.

Kaili'nin eski yardımcılarından Yunan milletvekili Maria Spyraki de bu iddialar kapsamında soruşturuluyor.

Yolsuzluk soruşturması

Belçikalı makamların yürüttüğü soruşturma kapsamında Aralık 2022'de çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmişti.

AP Başkan Yardımcılığı görevi sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri, AP'de asistan olarak çalışan Kaili'nin erkek arkadaşı Francesco Giorgi ve STK yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca gözaltına alınmıştı.

Giorgi'nin, ifadesinde iki AP milletvekili Andrea Cozzolino ile Marc Tarabella'nın Panzeri'den para aldığını söylediği ileri sürülmüştü. 2 Şubat'ta dokunulmazlıkları kaldırılan Cozzolino ve Tarabella, bir hafta sonra gözaltına alınmıştı.

Bu kişilerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar, iddiaları reddetmişti.

Zaman içerisinde son olarak 14 Nisan'da Kaili olmak üzere tüm tutuklular şartlı tahliye edildi. Kaili, hakkındaki iddiaları reddediyor.