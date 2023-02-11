AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında bir milletvekili daha gözaltında

Belçika'da yürütülen Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında, parlamentonun İtalyan milletvekili Andrea Cozzolino'nun, İtalya'nın Napoli kentinde gözaltına alındığı bildirildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, yabancı devletlerin AP'deki çıkarlarını savunma karşılığında maddi çıkar sağlamakla suçlananlar arasında yer alan Cozzoloni'nun gözaltına alınması için İtalyan polisi, Belçika makamlarının talebiyle harekete geçti.

Dün gece, Cozzolino'nun Napoli'deki evine giden polisin İtalyan milletvekilini burada bulamadığı, daha sonra bir klinikten çıkarken gözaltına aldığı belirtildi.

Cozzolino'nun Brüksel'deki evinde de dün, polis ve savcıların arama yaptığı kaydedildi. İtalyan milletvekilinin AP'deki ofisinin de mühürlendiği ifade edildi.

Cozzolino'dan önce AP'nin Belçikalı milletvekili Marc Tarabella da dün gözaltına alınmıştı. Tarabella'ya ait bir banka kasası açılmış, ayrıca Belçikalı milletvekilinin kullandığı ofislerde aramalar yapılmıştı.

Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan ve itirafçı olan eski AP milletvekili İtalyan Antonio Panzeri, her iki milletvekilini kendisinde rüşvet almakla suçluyordu.

AP'deki dokunulmazlıkları geçen hafta kaldırılan Cozzolino ve Tarabella, suçlamaları reddediyor.

Yolsuzluk soruşturması

Belçikalı makamların yürüttüğü yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında Aralık 2022'de çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişilerin AP Başkan Yardımcılığı görevi sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri, AP'de asistan olarak çalışan Kaili'nin erkek arkadaşı Francesco Giorgi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı. Figa-Talamanca daha sonra serbest bırakıldı.

Giorgi'nin, ifadesinde iki AP milletvekili Andrea Cozzolino ile Marc Tarabella'nın Panzeri'den para aldığını söylediği ileri sürülmüştü. AP Başkanı Roberta Metsola, Cozzolino ile Tarabella'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması için süreç başlatmıştı.

Bu kişilerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar, iddiaları reddetmişti.

Daha sonraki haberlerde, Fas'ın da bu kişilere rüşvet verdiği iddia edilmiş, Fas istihbaratı ile Fas'ın Varşova Büyükelçisi Abderrahim Atmoun'un şüphelilerle görüştüğü ileri sürülmüştü.