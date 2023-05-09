AP bağlantılı yolsuzluk soruşturması sanıklarından ikisi hakkında tutuksuz yargılama kararı

Belçika'da yürütülen Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Belçikalı Milletvekili Marc Tarabella ve AP'de asistan olarak çalışan Francesco Giorgi'nin ev hapsine son verilerek tutuksuz yargılanacağı bildirildi.

Belçika'da yürütülen Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Belçikalı Milletvekili Marc Tarabella ve AP'de asistan olarak çalışan Francesco Giorgi'nin ev hapsine son verilerek tutuksuz yargılanacağı bildirildi.

Federal savcılıktan yapılan açıklamada, Tarabella ve Giorgi'nin ev hapsine son verilerek tutuksuz yargılanacağı belirtildi.

Belçikalı makamların yürüttüğü soruşturma kapsamında Aralık 2022'de çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişiler arasında AP Başkan Yardımcılığı görevi sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili'nin yanı sıra AP'de asistan olarak çalışan erkek arkadaşı Giorgi, eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri de yer alıyordu.

Panzeri, Tarabella'nın Katar ile ilgili parlamento çalışmalarını etkilemesi karşılığında kendisinden 140 bin avro rüşvet aldığını iddia etmişti. Bunun üzerine Tarabella'nın dokunulmazlığı kaldırılmış, yargılanma süreci başlamıştı.