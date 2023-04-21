Anzak çıkarması sırasında verilen raporlar deşifre edildi

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nda 25 Nisan 1915 tarihinde Anzak askerleri tarafından Gelibolu Yarımadası'na yapılan çıkarmada başarı sağlayan Yarbay Şefik Bey komutasındaki 27'nci Alay'a ait raporlar Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde deşifre edildi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yıl dönümü hazırlıkları devam ediyor. Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde ise Çanakkale Savaşları'na ait birçok özel belge, arşiv, koleksiyon kitaplar yer alıyor. Bu belgelerin arasında ise 25 Nisan 1915 tarihinde Anzak askerleri tarafından sabaha karşı Gelibolu Yarımadası'na yapılan çıkarmanın 27'nci Alay'ın 2'nci Tabur Komutanı Binbaşı İsmet Bey'in, 27'nci Alay Komutanlığı'na yazdığı raporlar da bulunuyor. Tabur Komutanı İsmet Bey tarafından yazılan 25 Nisan tarihli belgelerde Anzaklar tarafından yapılan çıkarmaya karşı Osmanlı ordusunun aldığı önlemler ve yapılan taarruzlar hakkında detaylı bilgi yer alıyor. Raporlar uzmanlarca deşifre edilip, araştırmacıların hizmetine sunuldu. 27'nci Alay 2'nci Tabur Komutanı Binbaşı İsmet Bey tarafından 25 Nisan sabah saatlerinde yazılan bir raporda ise Kabatepe'nin kuzeyindeki tepede bulunan birliklerin geriye çekilmek zorunda kaldığı, düşmanın bu noktalardan gerilere doğru sarktığı ve takviye için kuvvetinin bulunmadığı belirtiliyor. Kocadere'den Kavaklıdere Tepesi istikametine doğru Kocaçimen Tepesi'nden birlik takviyesi talep ediliyor. Bu emri gören 19'uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, sorumluluğu üzerine alarak, tümene bağlı 57'nci Alay'ı, süvari birliği ve bir top bataryası ile bölgeye gönderiyor. 25 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar süren savunma sonucunda, düşman Arıburnu'ndan temizleniyor.