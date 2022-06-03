AnTuTu açıkladı: Apple'ın en hızlı cihazları! - Haberler

AnTuTu, mobil pazarla ilgili yayınladığı raporlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Her ay sektördeki mobil cihazların performans verilerini bizlere puanlarla sunan platform, bir süre önce mayıs ayının en hızlı Apple cihazlar listesini paylaştı. Peki geçen ay, hangi Apple ürünü nasıl bir performans gösterdi?

Not: Sıralamada 1 ila 31 Mayıs tarihleri arası baz alınmıştır. Buna ek olarak söz konusu puanlar AnTuTu V9 sürümüne dayanmaktadır.

Mayıs ayının en hızlı Apple cihazlar listesi

Şirketin en hızlı cihazları geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılan iPhone 13 serisi olarak görülse de M1 çipli iPad modellerinin çıkmasının ardından işler büyük ölçüde değişti. AnTuTu'ya göre mayıs ayının en hızlı Apple cihazı 1 milyon 211 bin 17 puanla 12.9 inç iPad Pro 5 oldu. Son zamanlarda zirveye demir atan modeli 1 milyon 187 bin 604 puanlı 11 inç iPad Pro 5 takip etti.

Listenin üçüncü sırasında 1 milyon 71 bin 857 puanlı iPad Air 5 karşımıza çıkıyor. M1 işlemcinden güç alan tabletin ardından dördüncü sırada 838 bin 26 puanlı 12.9 inç iPad Pro 3 bulunuyor. Beşinci sırada ise en güçlü akıllı telefonlardan birisi olan iPhone 13 Pro Max var. Cihazın AnTuTu puanı 834 bin 92.

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Mayıs ayının en hızlı Apple cihazlarının tam listesi ise şöyle;

iPad Pro 5 (12.9 inç) – 1 milyon 211 bin 17 puan

iPad Pro 5 (11 inç) – 1 milyon 187 bin 604 puan

iPad Air 5 – 1 milyon 71 bin 857 puan

iPad Pro 3 (12.9 inç) – 838 bin 26 puan

iPhone 13 Pro Max – 834 bin 92 puan

iPad Pro 4 (12.9 inç) – 829 bin 272 puan

iPhone 13 Pro – 827 bin 179 puan

iPad Pro 4 (11 inç) – 819 bin 308 puan

iPad mini 6 – 796 bin 997 puan

iPad Pro 3 (11 inç) – 788 bin 359

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi Apple cihazı kaçıncı sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın

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