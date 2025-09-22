Antonio Costa: Gazze'de Açlık Silah Olarak Kullanılamaz

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Gazze'de açlığın silah olarak kullanmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, İsrail'in asıl amacın "Filistinlilerin egemen bir devlette barış içinde bir arada yaşamasını imkansız kılmak için Gazze'nin yıkılması" olduğunu kaydetti.

Costa, Fransız Le Grand Continent dergisine yaptığı değerlendirmede, Fransa ve Suudi Arabistan'ın çabalarıyla iki devletli çözüm hakkında düzenlenecek yüksek düzeyli uluslararası konferansa ilişkin " Orta Doğu'da barış ve istikrarı sağlayacak tek çözümün iki devletli çözüm olduğunun uluslararası toplum tarafından net şekilde ilan edilmesi büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

İsrail'in ateşkesi kabul etmesi, insani yardım girişine izin vermesi, uluslararası hukuka saygı göstermesi ve Batı Şeria'daki gasp faaliyetlerine son vermesi gerektiğini belirten Costa, Tel Aviv'in Filistin devletinin sürdürebilirliğini baltaladığını kaydetti.

Costa, İsrail'in eylemlerinin "artık meşru müdafaa teşkil etmediğini" ve Gazze'de yaşanan insani trajediyi tarif edecek kelime olmadığını ifade etti.

Açlığın silah olarak kullanılmasının "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Costa, İsrail'in askeri hedefini "ya korkunç bir başarısızlık ya da Hamas'ı yok etmekten farklı bir şey" şeklinde niteledi.

Costa, Hamas'ın, on binlerce ölüm ve Gazze'deki korkunç yıkımın ardından "operasyonel kapasitesini" koruduğunu belirterek, "Bu durumun iki olasılığı var: ya operasyon Hamas'ı yok edemediği için başarısız oldu ya da asıl amaç başkaydı." ifadelerini kullandı.

Gazetecinin İsrail'in Gazze'deki asıl amacının ne olduğu sorusu üzerine ise Costa, bunun "Filistinlilerin egemen bir devlette barış içinde bir arada yaşamasını imkansız kılmak için Gazze'nin yıkılması" olduğunu kaydetti.

Costa, AB Konseyi'nde İsrail'e karşı ortak tavır belirleme konusunda zorlandıklarını ifade ederek Avusturya, Çekya, Almanya ve Macaristan'ın bu konuda diğer üye ülkelere göre çok farklı algılara sahip olduğunu aktardı.