Antika Eşyalarla Dolu 'Müze Evi' Nostalji Yaşatıyor

Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde yaşayan 63 yaşındaki zabıta emeklisi Bilal Kambur, evinin odalarını yıllardır biriktirdiği antika eşyalarla donattı.

Geçmişte ailesinin kullandığı eşyaların yanı sıra hediye edilen ve satın aldığı antikaları tamir ettirip her birini çalışır hale getiren Kambur, hatıralarını canlı tutuyor.

Plaklardan siyah beyaz film makinesine, nostaljik televizyonlardan sandıklara, tarım aletlerinden ev eşyalarına kadar yaklaşık 1000 parçalık koleksiyonla evinin odalarını süsleyen Kambur, gençliğinin izlerini bugüne taşıyor.

Evinde kimi zaman plak dinleyip eski şarkıların tınılarına kulak veren Kambur, kimi zaman da yakınlarıyla oturup film makinesinde siyah beyaz filmleri perdeye yansıtarak nostalji dolu anlar yaşıyor.

Bilal Kambur, AA muhabirine, yaklaşık 40 yıldır biriktirdiği eşyaları 2014'te emekli olduktan sonra evinde sergilemeye başladığını söyledi.

Zaman içinde satın aldığı ve hediye edilen eşyaları sergilemek için tüm odaları düzenlediğini anlatan Kambur, şöyle konuştu:

"1980'lerden beri bulduğum eşyaları tutuyorum. Zaten bunların yarısı kendi kullandığımız malzemelerimiz ve onları değerlendirdim. Eskiden beri benim içimde bir ukde olduğu için bir köşede saklıyordum. Müze gibi yaptım, dostlarımıza açık ve ücretsiz. Gelen misafirlerimizin eskiyi hatırlamalarını sağlıyoruz. Buradaki eşyaların hepsinin bir anısı var. Emekli olduktan sonra bunları bir düzene koyalım, sergileyelim ve harap olmasın dedik. Elimizden geldiğince burayı yaptık. Dostlar ziyaret edince de hediye ediyorlar veya satın aldıklarım da oluyor. Ticaret amaçlı değil, alıp getirip bir köşeye koyuyorum."

"Odalarda gezerken kendimi zaman tünelinde gibi hissediyorum"

Kambur, "müze evi" duyanların beldeye geldiğini, evinde sık sık misafir ağırladığını belirterek, bu sayede ülke genelinden çok sayıda güzel dostluklar edindiğini dile getirdi.

Hatıraları yaşatmayı amaçladığını ifade eden Kambur, "Odalarda gezerken kendimi zaman tünelinde gibi hissediyorum. Gençlik yıllarımızda olduğu gibi film makinesinden film izliyorum. Plaklarımız var. İşten gelip yorulduğumuz zaman plak açıp da bir bardak çay içtiğimiz de bütün yorgunluk ve stres gidiyor. Burası benim için bir huzur dünyası." diye konuştu.

Kendisinden sonra da müze evi ziyarete açık bulundurmaları konusunda çocuklarına vasiyet ettiğini anlatan Kambur, sergilediği eşyaların çoğunun dede ve baba yadigarı olduğunu, manevi değerlere paha biçilemeyeceğini kaydetti.

Kambur'un eşi Nezahat Kambur ise kendisinin de geçmişe yönelik özlemler taşıdığını söyledi.

Müzeyi andıran evde yaşamaktan keyif aldığını vurgulayan Kambur, "Beraberce kafa kafaya veriyoruz, temizliğini beraber yapıyoruz. Gelen gideni memnun etmeye çalışıyoruz. Misafirler memnun oldularsa ne mutlu bize." dedi.

"Bu eve gelmek insanın ruhunun sıkıntısını, stresini atıyor"

Ağabey İsmail Kambur da kardeşinin büyük bir hevesle düzenlediği evi haftanın çoğu günü ziyaret ettiğini, geçmişi anıp sohbet etmenin değerini hiçbir şeyle ölçemeyeceğini dile getirdi.

Kardeşini bu çabasından dolayı takdir ettiğini belirten Kambur, "Bu müzeyi görmek, bu eve gelmek insanın ruhunun sıkıntısını, stresini atıyor. 10 dakika oturduğunuzda bütün her şeyi unutuyorsunuz. Bilal'in bu işe geçmişten beri hevesi vardı. Önce burayla ilgileniyor. Ondan sonra diğer işlerini takip ediyor." ifadelerini kullandı.