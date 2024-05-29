Antik Mısırlıların Kanseri Anlama Çabası

Bilim insanları, Antik Mısırlıların kanser hastalığını anlamaya ve tedavi etmeye çalıştığını, 4 bin yıllık bir kafatasının buna işaret ettiğini belirtiyor.

İspanya'daki Santiago de Compostela Üniversitesinden paleopatolog Edgard Camaros ve meslektaşları, Antik Mısır uygarlığının kanser ile ilişkisini anlamak için kanserli dokuya sahip 4 bin yıllık kafatası üzerinde incelemeler yaptı.

Araştırmacılar, kanserin kemiğe nasıl yayıldığını ve Antik Mısırlı doktorların hastalığa nasıl müdahale ettiğini ortaya çıkarmak amacıyla yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu mikroskopi cihazları ve farklı radyolojik yöntemler kullandı.

Bilim insanları, 30 ila 35 yaşlarında bir erkeğe ait kafatasında yaptıkları incelemeler sonucunda, kemikte bulunan lezyonu çevreleyen bazı cerrahi kesik izleri keşfetti.

İzlerin keskin cisimle yapılma ihtimalinin yüksek olduğu bilgisini paylaşan araştırmacılar, kesiklerin kanseri anlamak adına yürütülen araştırma ya da hastalığın tedavisi sırasında atılmış olabileceğini belirtti.

Her iki olasılığın da tümörlerle yakından ilişkili cerrahi müdahaleye işaret ettiğine dikkati çeken ekip lideri Profesör Camaros, "Bu bulgu, Antik Mısır tıbbının kanserle başa çıkma veya onu keşfetme yöntemine dair eşsiz bir kanıt." ifadesini kullandı.

Araştırmanın detayları "Frontiers in Medicine" dergisinde yayımlandı.