Antik Mezarda Yeni Nakış Desenleri Belirlendi

CHANGSHA, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde bulunan Hunan eyalet müzesi, bedeni mükemmel bir şekilde korunmuş bir kadının ebedi istihgaratı olması açısından önem taşıyan 2100 yıllık bir mezardan gün ışığına çıkarılan ipek kumaşlar üzerinde yapılan son araştırmalarda yeni nakış desenlerinin belirlendiğini açıkladı.

Hunan'ın merkezi Changsha'nın doğu banliyölerinde küçük bir tepe olan Mawangdui, Han Hanedanlığı döneminde (M.Ö. 202-M.S. 220) Dai Markisi'nin yanı sıra karısı ve oğlunun büyük mezarlarına ev sahipliği yapıyor. En son araştırma, daha önce kültürel kalıntı verileri olarak saklanan 19.000'den fazla kumaş parçası ve 1.700 cilalı ve ahşap eseri içeriyordu. Araştırmacı Yu Yanjiao, "Han Hanedanlığı'nın erken dönemine ait yüksek tekstil dokuma becerilerini belirgin kılan ipek üzerinde zarif Çin karakterleri ilk kez tanımlandı" dedi.

Anka kuşu motifleri de, eskiden yalnızca ejderhaları içeren bugüne kadar korunmuş bu desen işlemelerinde belirlendi. Mawangdui, araştırmacıların 1970'lerde tabutu açıldığında hiçbir çürüme belirtisi göstermeyen bir kadın bedeni bulmasının ardından uluslararası ilgi görmüştü.

Xinhua / Güncel