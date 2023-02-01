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Antik Duvar Resimleri Modern Teknolojilerle Yeniden Canlandırılıyor

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Antik Duvar Resimleri Modern Teknolojilerle Yeniden Canlandırılıyor

BEİJİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Fahai Tapınağı Duvar Sanatı Merkezi'ni ziyaret eden turistler, 4K HD ekran ve tavana yansıtılan ekran sayesinde orijinal duvar resimlerini inceleyebiliyor.

Antik Duvar Resimleri Modern Teknolojilerle Yeniden CanlandırılıyorÇin'in başkenti Beijing'deki Fahai Tapınağı Duvar Sanatı Merkezi'ni ziyaret eden turistler, 31 Ocak 2022. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)

BEİJİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Fahai Tapınağı Duvar Sanatı Merkezi'ni ziyaret eden turistler, 4K HD ekran ve tavana yansıtılan ekran sayesinde orijinal duvar resimlerini inceleyebiliyor.

Antik Duvar Resimleri Modern Teknolojilerle Yeniden CanlandırılıyorÇin'in başkenti Beijing'deki Fahai Tapınağı Duvar Sanatı Merkezi'ni ziyaret eden turistler, 31 Ocak 2022. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)

Antik Duvar Resimleri Modern Teknolojilerle Yeniden CanlandırılıyorÇin'in başkenti Beijing'deki Fahai Tapınağı Duvar Sanatı Merkezi'ni ziyaret eden turistler, 31 Ocak 2022. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)

Antik Duvar Resimleri Modern Teknolojilerle Yeniden CanlandırılıyorÇin'in başkenti Beijing'deki Fahai Tapınağı Duvar Sanatı Merkezi'ni ziyaret eden turistler, 31 Ocak 2022. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)

Antik Duvar Resimleri Modern Teknolojilerle Yeniden CanlandırılıyorÇin'in başkenti Beijing'deki Fahai Tapınağı Duvar Sanatı Merkezi'ni ziyaret eden turistler, 31 Ocak 2022. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)

Antik Duvar Resimleri Modern Teknolojilerle Yeniden CanlandırılıyorÇin'in başkenti Beijing'de yer alan Fahai Tapınağı Duvar Sanatı Merkezi'nde sergilenen eserler görülüyor, 31 Ocak 2022. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

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