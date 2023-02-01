Antik Duvar Resimleri Modern Teknolojilerle Yeniden Canlandırılıyor
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BEİJİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Fahai Tapınağı Duvar Sanatı Merkezi'ni ziyaret eden turistler, 4K HD ekran ve tavana yansıtılan ekran sayesinde orijinal duvar resimlerini inceleyebiliyor.
BEİJİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Fahai Tapınağı Duvar Sanatı Merkezi'ni ziyaret eden turistler, 4K HD ekran ve tavana yansıtılan ekran sayesinde orijinal duvar resimlerini inceleyebiliyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel