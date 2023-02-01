Antik Duvar Resimleri Modern Teknolojilerle Yeniden Canlandırılıyor Güncel Haberler BEİJİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Fahai Tapınağı Duvar Sanatı Merkezi'ni ziyaret eden turistler, 4K HD ekran ve tavana yansıtılan ekran sayesinde orijinal duvar resimlerini inceleyebiliyor. Çin'in başkenti Beijing'deki Fahai Tapınağı Duvar Sanatı Merkezi'ni ziyaret eden turistler, 31 Ocak 2022. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua) BEİJİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Fahai Tapınağı Duvar Sanatı Merkezi'ni ziyaret eden turistler, 4K HD ekran ve tavana yansıtılan ekran sayesinde orijinal duvar resimlerini inceleyebiliyor. Çin'in başkenti Beijing'deki Fahai Tapınağı Duvar Sanatı Merkezi'ni ziyaret eden turistler, 31 Ocak 2022. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua) Çin'in başkenti Beijing'deki Fahai Tapınağı Duvar Sanatı Merkezi'ni ziyaret eden turistler, 31 Ocak 2022. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua) Çin'in başkenti Beijing'deki Fahai Tapınağı Duvar Sanatı Merkezi'ni ziyaret eden turistler, 31 Ocak 2022. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua) Çin'in başkenti Beijing'deki Fahai Tapınağı Duvar Sanatı Merkezi'ni ziyaret eden turistler, 31 Ocak 2022. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua) Çin'in başkenti Beijing'de yer alan Fahai Tapınağı Duvar Sanatı Merkezi'nde sergilenen eserler görülüyor, 31 Ocak 2022. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

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