Antik dönem yerleşim alanında define kazısı yaparken yakalandı Güncel Haberler KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, antik dönem yerleşim alanında define arayan S.B. (44) isimli erkek, jandarma tarafından gözaltına alındı. KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, antik dönem yerleşim alanında define arayan S.B. (44) isimli erkek, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay, gece saatlerinde, Mahmutlar köyü yakınında, 3'üncü derece sit alanı olarak tescil edilen antik dönem yerleşim alanında meydana geldi. Devriye görevindeki jandarma ekibi, şüpheli bir aracın yakınında yaklaşık 10 metre derinliğinde kuyu, jeneratör, kazma ve kürek buldu. Çevrede araştırma yapan ekip, ağaçların arasında saklanan S.B.'yi yakaladı. Gözaltına alınan S.B.'nin define aradığı öğrenildi. S.B., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Yahşihan Jandarma Güncel Haberler

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