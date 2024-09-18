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ANTİAD'dan İş Dünyasına Yatırım Alanları Programı

ANTİAD'dan İş Dünyasına Yatırım Alanları Programı
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Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) tarafından düzenlenen etkinlikte, iş insanlarına ekonomik zorluklar ve tedbirler hakkında bilgi verildi. Dernek başkanı Bilal Köleoğlu, Antalya’nın ekonomiye katkı sağladığını belirterek, bu tür toplantıların devam edeceğini ifade etti.

Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) tarafından iş dünyasında yatırım alanlarına yönelik program düzenlendi.

Kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte yatırım uzmanı Mert Başaran, iş insanlarına ekonomide karşılaşabilecekleri zorluklar ile almaları gereken tedbirlerle ilgili sunum yaptı.

ANTİAD Başkanı Bilal Köleoğlu, Antalya'nın tarım ve turizm başta olmak üzere ülke ekonomisine önemli katkı sunan bir kent olduğunu söyledi.

İş dünyasındaki yatırımcıların kendilerini geliştirebilmeleri, farklılıkları görebilmeleri ve birbirleriyle kaynaşmalarını sağlayabilmeleri amacıyla belli periyotlarda toplantılar düzenlediklerini anlatan Köleoğlu, "Yaptığımız etkinliklerde sadece dernek içinden değil, dış katılımdan da talep aldık. İş dünyası bilgi birikimiyle, tecrübeyle kendine yol haritası çiziyor. Farklı fikirler, çeşitliliği, alternatif yatırım alanlarını da beraberinde getiriyor. Dernek olarak da bu tür etkinliklerle iş dünyasında bir yol gösterici olmak istiyoruz." diye konuştu.

Köleoğlu, bu tür toplantıların farklı konu başlıklarıyla, konuklarıyla devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel

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