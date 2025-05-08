Anthony Albanese, Yeniden İktidara Geldi ve Yeni Kabineyi Duyurdu

Avustralya'da 3 Mayıs'taki genel seçimleri kazanarak yeniden iktidara gelen mevcut Başbakan ve İşçi Partisi lideri Anthony Albanese, yeni kabinesinin gelecek haftanın başında yemin edeceğini belirtti.

Avustralya'nın resmi yayın kuruluşu ABC News'e konuşan Albanese, hafta sonunu kabine üyeleri ve görev dağılımlarıyla ilgili kararlar almakla geçireceğini ifade etti.

İşçi Partisi'nin tüm seçilmiş milletvekillerinin katılımıyla yarın başkent Canberra'da parti toplantısı yapılacağını aktaran Albanese, meclis grubu toplantısı kapsamında milletvekilleriyle kabine üyelerine ilişkin fikir alışverişinde bulunacağını kaydetti.

Albanese, bakanların 13 Mayıs'ta yemin etmesine ilişkin Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn'e teklif sunduğunu söyledi.

Seçimleri kazanmasının ardından ilk resmi ziyaretini Endonezya'ya yapacağına işaret eden Albanese, başbakanlığının ilk döneminde de ilk ziyaretini bu ülkeye yaptığını belirtti.

Albanese, Endonezya ile ekonomi ve savunma alanında önemli ilişkilere sahip olduklarını aktararak, "(14 Mayıs) Çarşamba günü Endonezya'ya gideceğim. Hükümetimin yemin etmesinden tam bir gün sonra gerçekleşecek ziyaretin bölgeye verdiğimiz önemin bir işareti olduğunu düşünüyorum." dedi.

Avustralya'da 3 Mayıs'ta düzenlenen erken genel seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre Albanese liderliğindeki İşçi Partisi kazanmıştı.

Mevcut oy oranlarına göre, iktidardaki İşçi Partisi, parlamentodaki 151 sandalyeden 90'ını hanesine yazdırarak seçimleri önde götürürken Liberal-Ulusal Koalisyonu ise 40 sandalyeyle ikinci sırada yer alıyor.