Anthony Albanese, Trump'tan Tebrik Telefonu Aldı

Avustralya'da resmi olmayan sonuçlara göre yeniden iktidara gelen mevcut Başbakan ve İşçi Partisi lideri Anthony Albanese, ABD Başkanı Donald Trump'tan tebrik telefonu aldı.

ABC News'in haberine göre, Albanese, Trump'tan telefon aldığını açıkladı.

Albanese, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturmasını hedefleyen AUKUS ortaklığını ve ABD'nin gümrük tariflerini gündeme getirdiğini söyledi.

Trump ile görüşmesinin "çok samimi ve pozitif" geçtiğini ifade eden Albanese, ikili ilişkilerin sürdürüleceğini kaydetti.

Trump'ın Albanese'in rakibi hakkında fikri yok

Öte yandan gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Avustralya'daki seçimler hakkında "hiçbir şey bilmediğini" söyledi.

Trump, Albanese'in "iyi bir arkadaş" olduğunu ve kendisine karşı her zaman çok kibar ve saygılı davrandığını ifade etti.

Avustralya seçimlerinde Albanese'in rakibi olarak yarışan Liberal Partinin lideri Peter Dutton hakkında Trump, "(Albanese'e) karşı yarışan kişinin kim olduğu hakkında hiçbir fikrim yok." dedi.

Avustralya'da oy sayımı sürüyor

Ülke genelinde oy sayım süreci devam ederken, Avustralya resmi yayın kuruluşu ABC ve 9News tarafından paylaşılan resmi olmayan ilk sonuçlara göre, İşçi Partisinin seçimleri kazanması bekleniyor.

Mevcut oy oranlarına göre, iktidardaki İşçi Partisi, parlamentodaki 151 sandalyeden 85'ini hanesine yazdırarak seçimleri önde götürürken, Liberal-Ulusal Koalisyonu ise 39 sandalyeyle ikinci sırada yer alıyor.

Buna göre, Albanese'in lideri olduğu İşçi Partisi, tek başına iktidar olmak için gereken 76 milletvekilli sınırını da aştı.