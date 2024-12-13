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ANTGİAD Toplantısında Dijital Dönüşüm ve Kadınların Rolü Konuşuldu

ANTGİAD Toplantısında Dijital Dönüşüm ve Kadınların Rolü Konuşuldu
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Antalya Genç İş İnsanları Derneği'nin olağan toplantısında, dijitalleşme, yapay zeka ve kadınların iş gücündeki etkisi ele alındı. TÜSİAD üyesi Perihan İnci, iş dünyasındaki dönüşümün gerekliliğini vurguladı.

Antalya Genç İş İnsanları Derneği'nin (ANTGİAD) olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, "Değişim Çağında Dönüşüm, Güçlükler ve Uyum Stratejileri" konulu konferans verildi, dijitalleşme, yapay zeka, inovasyon ve liderlik konuları ele alındı.

Programa konuşmacı olarak katılan TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi Perihan İnci, iş hayatındaki tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

İş dünyasındaki dijital dönüşümün kaçınılmaz gereklilik olduğunu ifade eden İnci, kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasının ekonomik büyümeyi de olumlu yönde etkilediğini vurguladı.

Toplantıya, ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş ve üyeler de katıldı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
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