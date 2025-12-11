Haberler

"Antep İşi Nakışı", UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antep İşi Nakışı'nın UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildiğini açıkladı. Böylece Türkiye'nin UNESCO listelerindeki miras unsuru sayısı 32'ye yükseldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Antep İşi Nakışı"nın UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildiğini bildirdi.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Antep İşi Nakışı, Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde düzenlenen 20. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Komite Toplantısı'nda İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildi. Böylece Türkiye'nin UNESCO listelerindeki yaşayan miras unsuru sayısı 32'ye yükseldi ve ülkemiz dünyada en çok kültürel unsur kaydettiren ikinci ülke konumunu daha da güçlendirdi." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte emek veren Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğüne, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Asırlardır kuşaktan kuşağa aktarılan, beyaz kumaş üzerine beyaz iplikle yapılan Antep İşi Nakışı, hem zarif işçiliği hem de bölgedeki kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımına sunduğu katkıyla öne çıkan önemli bir değerimizdir. Türkiye, yaşayan mirasın korunması ve dünyayla paylaşılması konusunda yoluna güçlü adımlarla devam ediyor."

UNESCO raporunda Türkiye'ye tebrik

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 8-13 Aralık tarihlerinde Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirilen 20. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığının Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile hazırladığı Antep İşi Nakışı dosyası, Türkiye adına UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildi.

Geleneksel olarak beyaz kumaş üzerine beyaz iplikle uygulanan, ipliklerin çekilip kesilmesiyle desenlerin oluşturulduğu Antep İşi Nakışı, bölgede yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan köklü bir nakış tekniği olma özelliğini taşıyor.

Büyük emek ve ustalık gerektiren bu zanaat, kadınlar için önemli bir gelir kaynağı oluştururken sosyal uyumu destekleyerek sürdürülebilir kalkınmaya da katkı sağlıyor.

UNESCO tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda, Antep İşi Nakışı dosyasının detaylı ve eksiksiz hazırlanmış bir dosya olarak sunulduğu vurgulanarak, yaşayan mirasın korunmasına yönelik çalışmaları nedeniyle Türkiye tebrik edildi.

Türkiye, 2003 UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'nin ilke ve amaçları doğrultusunda barışı, kültürlerarası diyaloğu ve kültürel çeşitliliğe saygıyı teşvik eden çalışmalarıyla uluslararası alanda görünürlüğünü artırmayı sürdürüyor.

Listelerde yer alan 32 unsurun 14'ü çok uluslu dosya olup, bu çalışmalar benzer kültürel mirası paylaşan ülkelerle işbirliğinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü, yaşayan miras taşıyıcıları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili paydaşların aktif katılımıyla yürütülen çalışmalarla Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı 32 değerle dünyada ikinci ülke konumunu koruyor.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
