Dışişleri Bakanlığından "Antep İşi Nakışı"nın UNESCO listesine girmesine dair açıklama

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Antep İşi Nakışı'nın UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne katıldığını açıkladı. Bu gelişme ile birlikte Türkiye'nin bu listede kayıtlı kültürel unsurlarının sayısı 32'ye ulaştı.

Dışişleri Bakanlığı, "Antep İşi Nakışı"nın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne katılmasıyla listede Türkiye'ye ait kültürel unsur sayısının 32'ye ulaştığını bildirdi.

Bakanlık, "Antep İşi Nakışı"nın UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne katılması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Antep İşi Nakışı'nın UNESCO'nun Yeni Delhi'de düzenlenen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi 20. Toplantısı'nın oturumunda, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildiği belirtildi.

Böylece Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'nde kayıtlı kültürel unsurlarının sayısının 32'ye ulaştığı vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin anılan listede en fazla unsuru bulunan 2'nci ülke konumunu sürdürdüğü kaydedildi.

Haberler.com
