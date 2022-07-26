ANTEP FISTIĞI HASAT DÖNEMİ İÇİN GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTTIRILDI

GAZİANTEP'te hasat dönemi yaklaşan Antep fıstığı tarlalarında olası hırsızlık durumlarına karşın tedbirler arttırıldı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bölge ekonomisine yüksek değer katan Antep fıstığı için geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Valilik kararıyla fıstık arazilerinin bulunduğu bölgelerde İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri ve güvenlik korucuları güvenlik denetimlerini sıklaştıracak. Antep fıstığının yoğun olarak yetiştirildiği bölgelerde 17 sabit yol kontrol noktası oluşturuldu ve daha önce fıstık hırsızlığına karışan şüpheliler için de takip süreçleri başlatıldı. Hırsızlıkla mücadelede dron, gece gündüz görüş dürbünü ile teknik ve fiziki takip cihazlar da kullanılmaya başlandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel