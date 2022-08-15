Antep fıstığı bahçelerinde hırsızlara karşı tüfekli nöbet

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığı için hasat döneminde güvenlik tedbirleri artırıldı. Motosikletle ya da yaya olarak devriye atan bekçiler, fıstık bahçelerine yaklaşanlara ruhsatlı av tüfeği ile 'uyarı' ateşinde bulunuyor, ardından güvenlik güçlerine haber veriyor. Fıstığın fiyatı nedeniyle korunması gereken bir ürün olduğunu belirten Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Abdulkadir Deniz, "Özellikle bizim bölgelerimiz, şehre çok yakın olduğu için hırsızlıkla çok karşı karşıya kalıyoruz" dedi.

Bir yıl mahsul verip, diğer yıl vermeyen Antep fıstığı için hasat döneminde tedbirler artırıldı. Hırsızlık olaylarına karşı güvenlik önlemi alan arazi sahipleri, bekçi tutup, nöbet sistemi başlattı. Askeri kuleleri anımsatan kulelerde nöbet tutan bekçiler, fıstığın olgunlaşmasından hasat dönemine kadar geçen 3 ayda 7 gün, 24 saat esasına göre nöbet tutuyor. Jandarmanın bilgisi dahilinde motosikletle ya da yaya olarak devriye atan bekçiler, bahçeye yaklaşanlara ruhsatlı av tüfeği ile 'uyarı' ateşinde bulunuyor, ardından jandarmaya haber veriyor.

Fıstığın fiyatı nedeniyle korunması gereken bir ürün olduğunu aktaran Deniz, "20 gün önceden bekçilerimiz bahçelerimize yerleşmiş durumda. Fıstık iç doldurmaya başladığı dönemden, hasat bitimine kadar 3 ayda bekçilerimizle birlikte beklemek zorundayız. Özellikle bizim bölgelerimiz, şehre çok yakın olduğu için hırsızlıkla çok karşı karşıya kalıyoruz. İlçe Jandarma Komutanlığı'mız bu yıl çok sıkı denetimler yapıyor. Yollarda sürekli izleme halindeler. Bahçe sahipleri de bahçelerini kendi bekçileriyle beklemeye devam ediyor. Hırsızlar da özellikle bekçi olmayan arazilere yöneliyor" diye konuştu. Fıstık bahçelerinde nöbet tutan bekçiler ise 3 ay boyunca motosikletlerle arazilerde dolaştıklarını, kulelerde gözetleme yaptıklarını ve riskli durumlara karşı da tüfekle önlem aldıklarını belirtti.