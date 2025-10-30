Anten Tamiri İçin Çatıya Çıkan Kişi Düştü, Hayatını Kaybetti
Burdur'da anten tamir etmek için apartmanın çatısına çıkan 61 yaşındaki Ramazan Evcil, yaklaşık 15 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Burdur'da anten tamir etmek için apartmanın çatısına çıkan kişi yaşamını yitirdi.
Özgür Mahallesi Tabak Sokak'ta anten tamir etmek için apartmanın çatısına çıkan Ramazan Evcil (61) yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağıya düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde Evcil'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Evcil'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.