Antaya'da &quot;10. Yeşilay Bisiklet Turu&quot; yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antaya'da "10. Yeşilay Bisiklet Turu" yapıldı

AA - Sinan Özmüş - Güncel
 - Güncelleme:
Antaya'da '10. Yeşilay Bisiklet Turu' yapıldı

Antaya'da bağımlılıklarla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "10. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi.

Antaya'da bağımlılıklarla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "10. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi.

Yeşilay tarafından gerçekleştirilen bisiklet turu, Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı'ndan başladı. Yaklaşık 80 bisikletlinin katıldığı tur, sahil yolunda devam etti ve Boğaçayı'ndan dönüş yapılarak başladığı noktada tamamlandı.

Yeşilay Antalya Şubesi Başkanı Dr. Mahmut Remzi Savaş, AA muhabirine, Yeşilay olarak beş bağımlılıkla aralıksız mücadele ettiklerini söyledi.

Her bireyin iyi ve sağlıklı yaşaması için çalıştıklarını belirten Savaş, "Tüm insanlarımızda bağımlılıklardan uzak bir yaşam konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu konuda spor etkinlikleri düzenlemeye de büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar Türkiye'de yaklaşık 150 bin kişinin katılım sağladığı, artık geleneksel hale gelen Yeşilay Bisiklet Turu ile her yıl hep birlikte pedal çevirmenin gururunu yaşıyoruz." dedi.

AA / Sinan Özmüş - Güncel

Konyaaltı, Bisiklet, Yeşilay, Savaş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title