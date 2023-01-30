ANTARTİKA'YA 7'NCİ BİLİM SEFERİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sorumluluğunda TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsünün (KARE) koordinasyonunda gerçekleştirilecek 7'nci Ulusal Antarktika bilim ekibinin yolculuğu başladı. Bu sene ilk kez bilim ekibine de 3 lise öğrencisi yer alacak. TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programı Başkanlığı (BİDEB) tarafından düzenlenen "Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nda birinci olan Antalyalı lise öğrencileri, yeryüzünün en büyük buz çölünde mikroplastikler üzerine çalışmalar yürütecek.

HEM FİZİKSEL HEM PSİKOLOJİK OLARAK HAZIRIZ

BUZUL ÇALIŞMALARI YAPILACAK

ÇOK HEYECANLIYIZ

Bilim ekibinde yer alan üç lise öğrencisinden biri olan Zeynep İpek Yanmaz ise çok mutlu olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Meşe ağacı palamudundan elde ettikleri biyolojik plastiğin 450 yıl gibi bir sürede doğada çözünen gelenekle plastikler yerine 45 gün gibi kısa sürede çözünecek. Ürettiğimiz plastiğin şuan kullanılan market poşetlerinden 20 kat daha dayanıklı. Önce Giresun'da projemizi jüriye sunmuştuk. TEKNOFEST Karadeniz'de mülakata tabi tutulduk. Birinci seçildik. Çok heyecanlıyız. Projemizi bölgede deneyecek olmak bizim için büyük bir fırsat. Farklı ülkelerin bilim üslerini ziyaret etme, burada çalışma büyük bir şans. Bizim için büyük bir gurur"