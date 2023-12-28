Antalyasporlu Futbolcunun Ailesini Kaybeden Trafik Kazası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un Brezilyalı stoperi Edinaldo Gomes Pereira'nın (Naldo) oğlu ve kayınpederinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Ortalama 200 promil alkolle araç kullanırken kazaya neden olan Ferhat K'nin Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına" sebebiyet vermek suçundan yargılaması devam ederken, kazanın güvenlik kamera görüntüleri basına yansıdı.

Görüntülerde, Ferhat K. yönetimindeki 34 FG 4053 plakalı otomobilin kavşağa hızla girerek, Walter Tilatti idaresindeki 07 ACP 207 plakalı araca sol ön tarafından çarptığı anlar yer alıyor.

Kazanın ardından olay yerine toplanan vatandaşların kazazedelere yardım etme çalışmaları görülüyor.

Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde 7 Eylül 2023'te meydana gelen trafik kazasında Naldo'nun oğlu Davi Pereira (4), kayınpederi Walter Tilatti (65) ve kayınvalidesi Alexandra Nardy ile motosiklet sürücüsü Cüneyt Eslik yaralanmıştı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Davi 16 Ekim'de, dedesi Tilatti ise 12 Aralık'ta yaşamını yitirmişti.