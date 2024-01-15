Antalyasporlu Futbolcu İsrail'i Destekleyen Yazıyı Gösterdi, Gözaltına Alındı

Trabzonspor maçında attığı golün ardından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını destekler nitelikteki bileğindeki yazıyı gösteren futbolcu Sagiv Jehezkel, gözaltına alındı. İsrailli futbolcunun ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golün ardından bileğindeki '7 Ekim'in 100. Günü anısına' yazıyı gösteren Antalyasporlu futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Antalyaspor yönetimi tarafından da kadrodan çıkarıldığı duyurulan futbolcu Jehezkel, hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da İsrail katliamını savunan futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

JEHEZKEL GÖZALTINA ALINDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri futbolcu Sagiv Jehezkel'i gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Jehezkel'in tercüman vasıtasıyla ifadesinin ardından sabah erken saatlerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.