Antalyaspor tüm kışlık ürünlerini depremzedelere gönderecek Güncel Haberler Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, kulüp mağazasında ve depolarda bulunan tüm kışlık ürünlerin depremzedelere gönderileceğini açıkladı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, kulüp mağazasında ve depolarda bulunan tüm kışlık ürünlerin depremzedelere gönderileceğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Antalyaspor Store'da bulunan tüm mont, atkı, bere, eldiven, yağmurluk, sweatshirt ve battaniye gibi kışlık ürünlerin depremzedelere ulaştırılacağı bildirildi. Ayrıca 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneğinin de depremzedeler için 10 tır insani yardım topladığı belirtilen açıklamada, taraftarların kulübün Hasan Subaşı Tesisleri'ne yardımlarını ulaştırabileceği kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Antalyaspor Güncel Haberler

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