Üye Girişi
Haberler

Antalyaspor Taraftarlar Derneği Lokali'ne Silahlı Saldırı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalyaspor Taraftarlar Derneği Lokali'ne dün sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi. Dernek yönetimi saldırıyı kınadı.

07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği Lokali'ne, dün sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi. Lokale 16 kurşun isabet etti. Dernek yönetimi, sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile saldırıyı kınadı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde meydana geldi. Antalyaspor Stadyumu yanında bulunan 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği Lokali'ne, dün saat 03.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırı sırasında lokalde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Sabah saatlerinde dernek lokaline gelen dernek görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, dernek lokaline 16 kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

DERNEK YÖNETİMİNDEN TEPKİ

Dernek yönetiminin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırı kınandı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Bu korkakça eylemi gerçekleştirenlerin, kendilerini cesur sanan, aklı başında olmayan birkaç çoluk çocuktan ibaret olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ellerine silah alarak güç sahibi olduklarını sanan bu zavallılar, ne yazık ki sadece acizliklerini gözler önüne sermişlerdir. Bu tür çirkin saldırılar, Antalyaspor taraftarlarının birliğini bozmaya yetmez. Aksine, bizi daha da güçlendirecek, daha da kenetleyecektir. Dün gece yaşanan bu alçakça saldırıya karşılık olarak şunu açıkça ifade etmek isteriz. Biz, her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi bilen, yeri geldiğinde en sert şekilde cevap vermekten çekinmeyen bir camiayız. Eğer bu zavallı çoluk çocuklar, Antalyaspor taraftarlarını bölmeye veya korkutmaya çalıştıklarını sanıyorlarsa, çok yanıldıklarını yakında görecekler. Derneğimize yapılan bu saldırıya sessiz kalmamız mümkün değildir. Faillerin adalet önüne çıkarılması için elimizden geleni yapacak, bu olayın hesabını soracağız. Antalyaspor taraftarları olarak birliğimizi bozmak isteyenlere asla müsamaha göstermeyeceğiz. Sporu kirleten, taraftar kültürüne zarar veren bu tür çoluk çocukların peşini bırakmayacağız. Onların arkasına saklandığı karanlık kişilerle de mücadele etmeye hazırız. Antalyaspor camiası olarak, her zaman birlik içinde olacağız ve hiçbir güç bizi yıkamayacak. Bu hain saldırıyı gerçekleştirenler de şunu bilsin ki, yaptıklarının bedelini en ağır şekilde ödeyecekler."

HABER: Adem AKALAN/ANTALYA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalyaspor Antalya Spor Güvenlik Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara konser ve etkinlik takvimi 2024! Ankara 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak? Alanyaspor- Göztepe maçı ne zaman? Alanyaspor- Göztepe maçı sata kaçta, hangi kanalda? 30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara konser ve etkinlik takvimi 2024! İstanbul 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak? PSG- Montpellier maçı ne zaman? PSG- Montpellier maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla- Villarreal maçı ne zaman? Sevilla- Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 23 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 24 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Sil Süpür neden yok? Türk Telekom Sil Süpür neden çıkmıyor? 23 Ağustos son gelişmeler... Cuma namazı ne zaman biter? 23 Ağustos cuma namazı ne kadar sürüyor? Ankara su kesintisi sorgulama! 23 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? 23 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 23 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! DEPREM Mİ OLDU? Son dakika deprem nerede oldu? 23 Ağustos son depremler! Çalışma saatleri düşecek mi? İş Kanunu değişecek mi? Kamu ve özel sektörde çalışma saatleri ne olacak? CANLI DÖVİZ KURU 23 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? KPSS P48 puan türü neden hesaplanmaz? KPSS puanı hangi durumlarda hesaplanmaz? KPSS puan türleri nelerdir? KPSS P3 nedir? P3 hangi meslekler oluyor? KPSS P3 puan türü ne anlama gelir? Hemşirelik KPSS puan türü hangisi? KPSS hemşirelik taban puanı kaç, hangi puan türüyle atama yapılıyor? KPSS 60,61,62,63,64,65,70,75,80 puanla nereye girilir, memur olunur mu? KPSS (Lisans) kaç puanla, nerelere girilir? 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları neden açıklanmadı? DGS SONUÇLARI SON DURUM!
title