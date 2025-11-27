Antalyaspor Taraftarını Taşıyan Şoför Koltuğundan Kalkıp Oynadı
Konya'da oynanacak maç için Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüs şoförünün, seyir sırasında koltuğundan kalkarak taraftarla birlikte oynadığı görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
ANTALYASPOR taraftarını Konya'da oynanacak maç için taşıyan otobüsün şoförünün seyir sırasında koltuğundan kalkarak oynadığı görüntüler, tepkilere neden oldu.
Tümosan Konyaspor-Antalyaspor deplasmanına giden Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüs şoförünün, seyir sırasında koltuğundan kalkarak taraftar grubuyla birlikte oynadığı görüldü. Sosyal medyada yer alan görüntüler, tepkilere neden oldu. Görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.
