Antalyaspor Taraftarını Taşıyan Şoför Koltuğundan Kalkıp Oynadı

ANTALYASPOR taraftarını Konya'da oynanacak maç için taşıyan otobüsün şoförünün seyir sırasında koltuğundan kalkarak oynadığı görüntüler, tepkilere neden oldu.

Tümosan Konyaspor-Antalyaspor deplasmanına giden Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüs şoförünün, seyir sırasında koltuğundan kalkarak taraftar grubuyla birlikte oynadığı görüldü. Sosyal medyada yer alan görüntüler, tepkilere neden oldu. Görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Adem AKALAN/ANTALYA,