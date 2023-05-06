Antalyaspor Başkanı Gülel'den hakemlere tepki Açıklaması

Antalyaspor Kulübü Başkanı Sabri Gülel, "Bugün o mavi tişörtlü arkadaşların iyi niyetli, adil ve ahlaklı olduğunu düşünmüyorum.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Sabri Gülel, "Bugün o mavi tişörtlü arkadaşların iyi niyetli, adil ve ahlaklı olduğunu düşünmüyorum. Biz gördük ki mavileri yenmeden beyazları yenemeyeceğiz." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor'da Kulüp Başkanı Sabri Gülel, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, karşılaşmaya hakem kararlarının damga vurduğunu iddia etti.

Türk futbolu adına üzgün olduğunu belirten Gülel, "Gerçekten çok merak ediyorum. Yarın nasıl bir onurlu davranış yapacak TFF. İlk dakikadan itibaren maçı katletmeye çalışan, futbolcularımızı durdurmaya çalışan bir hakem vardı. Bunu hep beraber gördük. Türk futbolunun kurtulması, tekrardan kalkınması bunlara rağmen mümkün değil." dedi.

Herkesi hakem hatalarına yönelik sıkı bir tepki vermeye çağırdığını kaydeden Gülel, "Biz Antalyaspor olarak gerekli tepkiyi en ağır şekilde göstereceğiz. Bugün oynadığımız oyuna çok yazık oldu. Futbolcularımız çok üzgün, sinirlerini kontrol edemeyenler var. Biz sakin davranacağız. Türk futboluna yakışan bir şekilde davranacağız." diye konuştu.

TFF ve MHK'nın art niyetli olmadığını ifade eden Gülel, "Bugün o mavi tişörtlü arkadaşların iyi niyetli, adil ve ahlaklı olduğunu düşünmüyorum. Biz gördük ki mavileri yenmeden beyazları yenemeyeceğiz. Ben yarın onurlu bir davranış bekliyorum. Eğer birazcık onur varsa gerekli yaptırım yapılacaktır." ifadelerini kullandı.