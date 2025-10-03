Antalyaspor'a Usulsüz Hafriyat Geliri İddiasıyla 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

ANTALYASPOR'a gelir sağlamak amacıyla devredilen hafriyat gelirinden usulsüz işlemlerle haksız çıkar sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Nitelikli dolandırıcılık' soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında yapılan protokol ile Antalyaspor'a gelir sağlamak amacıyla devredilen hafriyat gelirinden usulsüz işlemlerle haksız çıkar sağladıkları iddiasıyla 2'si cezaevinde bulunan 22 şüpheli hakkında, 30 Eylül'de gözaltı işlemi yapıldı. Gözaltına alınan 20 şüpheliden 13'ü emniyetteki ifadeleri sonrasında serbest bırakıldı. Diğer 7 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.

200 MİLYON TL KAMU ZARARI

İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan tevdi raporunda; 2020-2025 yılları arasında Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalyaspor Derneğine verilen hafriyat alanlarının işletilmesi işiyle ilgili ilk aşamada 200 milyon TL kamu zararı tespit edildiği yer aldı. 1 ila 3 milyar TL arasında olduğu değerlendirilen zararın tespitine yönelik soruşturmada; eski milletvekili E.E.'nin, 50 bin dolar karşılığında hafriyat firması sahiplerini araştırma şirketi başkanı K.Ö.'ye yönlendirdiği, K.Ö.'nün ise maddi menfaat sağlayarak, firma sahiplerini Mustafa Gökhan Böcek ve dönemin Antalyaspor Derneği Başkanı A.Ç. ile görüştürdüğü, A.Ç.'nin de hafriyat işini 7 milyon 500 bin TL menfaat sağlayarak, bu kişilere verdiği kaydedildi.

Hafriyatçılar ve müteahhitlerden oluşan 350 kişinin ifadeleri ve araştırmalar neticesinde; merkez ilçe belediyelerinin ve büyükşehir belediyesinin ilgili birimlerinin, hafriyat bedelinin hesaplanması sürecinde, saha denetimi çalışmalarının yapılması ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmemeleri sebebiyle şüphelilerin denetimden ve kontrolden uzak bu durumdan yararlanarak, kendilerine menfaat sağladığı ve kamuyu zarara uğrattığı belirtildi.