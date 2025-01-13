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Antalyaspor 20 Yaş Altı Kadın Sutopu Takımı Tüm Maçları Kazandı

Antalyaspor 20 Yaş Altı Kadın Sutopu Takımı Tüm Maçları Kazandı
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Antalyaspor 20 Yaş Altı Kadın Sutopu Takımı, 2024-2025 sezonunda Bronz Lig'inde oynadığı 8 maçın tamamını kazanarak liderliğini sürdürüyor. Kulüp, play-off öncesinde moral ve özgüven kazandı.

Antalyaspor 20 Yaş Altı Kadın Sutopu Takımı, 2024-2025 sezonunda 20 Yaş Altı Kadınlar Sutopu Bronz Lig'inde oynadığı 8 maçın tamamını kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından düzenlenen ligin 2. devre müsabakaları, Kepez Belediyesi Adnan Menderes Yüzme Havuzunda yapıldı.

Antalyaspor, bu maçlarda üstün performans sergileyerek liderliğini sürdürdü. Balıkesir'de oynanan 1. devre maçlarında da 4'te 4 yapan "Akrepler", Antalya'daki 2. devre maçlarında da rakiplerine şans tanımadı.

Toplamda 8 maçın tamamını kazanan ekip, play-off öncesinde moral ve özgüven kazandı.

Kırmızı-beyazlı ekip, 25-27 Nisan'da yapılacak play-off maçlarına hazırlıklarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
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