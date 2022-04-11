Antalyalı ihracatçının tahsilatı savaşa takıldı

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'dan Rusya ve Ukrayna'ya savaş öncesi dönemde ihraç edilen 80 milyon dolarlık sebze- meyvenin tahsilatı savaşa takıldı. İhracatçı firmalar, yeni TIR göndermeyi düşünmezken, uzayan nakliye süreci de ürünün raf ömrünü yolda tüketiyor. Antalya Hali Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, "Paralarımızı alma ihtimalimiz kalmadı" dedi.

Turizm kenti Antalya, örtü altında üretip hem iç pazara hem de yurt dışına gönderdiği tonlarca sebze-meyve sayesinde 'örtü altı üretim merkezi' olarak da anılıyor. Domatesten bibere, patlıcandan kabağa, turunçgillerden tropikal meyvelere kadar sebze ve meyvenin hemen her çeşidini üreten kentteki çiftçiler, bu ürünlerini Antalya Toptancı Hali'ne getirerek piyasaya sunuyor. Sabaha karşı gelen ürünler, komisyoncular tarafından teslim alınarak günün borsasına göre fiyatlandırılıyor. 144 komisyoncu, 400'e yakın da tüccarın bulunduğu halin yüzde 40'ını domates, yüzde 20'sini biber grubu, diğer sebzeler ise yüzde 40'lık kısmını oluşturuyor. Meyvelerin de yüzde 40'ını narenciye, yüzde 10'unu muz, yüzde 10'unu elma ve geri kalan kısmını da diğer meyveler dolduruyor.

Antalya Hali Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz da savaşın Ukrayna'ya ihracatı durdurduğunu belirterek, "Paralarımızı alma ihtimalimiz kalmadı. İnsanlar can derdinde. Rusya'ya yakında biber ihracatının da açılacağını bekliyoruz" diye konuştu.