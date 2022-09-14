Antalyalı hayırseverler, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) yaptıracak Güncel Haberler Antalya'nın Kepez ilçesine hayırseverler tarafından Aile Sağlığı Merkezi (ASM) yapılacak. Antalya'nın Kepez ilçesine hayırseverler tarafından Aile Sağlığı Merkezi (ASM) yapılacak. Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sütçüler Mahallesine kazandırılacak 250 metrekarelik 5 hekimli merkez, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağışlanacak. Vali Ersin Yazıcı'nın makamında gerçekleşen imza törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, hayırseverler Erdoğan Bayen ve Tuncay Kaya katıldı. Yapım aşamasının 10 ayda bitirilmesi hedeflenen merkezin Kepez'e kazandırılmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Hayırseverler ve belediye işbirliğiyle yeni bir Aile Sağlığı Merkezi geliyor. Hayırseverlerimize şükranlarımızı sunuyorum." ifadesinde bulundu. Güncel Kaynak: AA / Orhan Çiçek İl Sağlık Müdürlüğü Hakan Tütüncü Antalya Kepez Güncel Haberler

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